Niña de 7 años asesinada al ser arrastrada por un vehículo conducido por menores en Argentina

Hay conmoción en Argentina debido a las circunstancias en las que murió Kim Gómez, una menor de 7 años, que falleció en medio de un hurto cometido por dos menores de edad.

Según se conoció, los dos menores de edad, de 17 y 14 años, robaron un vehículo en el que se transportaban la pequeña y su madre. En algún momento durante los hechos, Kim cayó del vehículo y fue arrastrada por varias calles por los dos delincuentes.

¿Cómo fueron los hechos en los que murió una niña de 7 años en Argentina?

Según se pudo conocer, los hechos sucedieron en horas de la noche del pasado martes en La Plata cuando los dos adolescentes de 14 y 17 años robaron el auto en el que iban Florencia, la madre de la menor, y Kim.

Ambas pararon en un semáforo cuando fueron abordadas por los ladrones que amenazaron con arma de fuego a Florencia y la sacaron forzosamente del vehículo y emprendieron la huida con la menor que aún se encontraba dentro del carro.

Según aseguran los medios locales, durante la huida, uno de los ladrones habría intentado arrojar a la menor por una de las ventanas, sin embargo, la niña quedó enredada en el cinturón de seguridad, por lo que su cabeza golpeó el asfalto y fue arrastrada por unas 15 cuadras por el vehículo que avanzaba a toda velocidad.

“Se supone que esta gente se dedica a robar, bueno, robáte el auto, tenés una nena ahí, la vieron. No les importó”, se cuestionó Mauricio Gómez, el padre del menor, quien ha pedido en múltiples ocasiones que se haga justicia con los delincuentes.

Según el examen forense, la pequeña falleció por un shock hipovolémico (pérdida de sangre y líquidos corporales en exceso) secundario a politraumatismos.

Uno de los menores implicado en la muerte de Kim tenía antecedentes penales

Se conoció que el menor de 17 años había sido detenido hace menos de un mes por otro atraco similar al referido.

El padre de este joven se ha pronunciado sobre los hechos y ha pedido perdón a la familia de Kim por lo cometido por su hijo. Además, pidió una condena dura para él.

“Va a pagar por lo que hizo, porque así como lo entregué, que no me llame, porque ya le dije que no lo pienso sacar y que se pudra adentro. Que pague lo que hizo”, dijo el hombre.