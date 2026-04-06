Gigante de la comida rápida ejecutará cierre masivo de cientos de locales por esta razón

Wendy’s, una de las cadenas de hamburgueserías más emblemáticas del mundo, ha confirmado una reestructuración masiva de su presencia física en Estados Unidos.

Tras un cierre de 240 locales en 2024, la compañía ha acelerado su plan de ajuste, previendo la clausura de entre 300 y 350 establecimientos adicionales entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026.

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El CEO interino de la compañía, Ken Cook, explicó durante las recientes llamadas de resultados que esta medida no responde a una crisis terminal, sino a un proceso de "optimización del sistema".

Según la directiva, las unidades seleccionadas para el cierre son aquellas consideradas "de bajo desempeño" o que están "desactualizadas", lo que genera un lastre financiero para los franquiciados y no proyecta la imagen moderna que la marca busca consolidar.

¿Qué pasará con esta cadena de restaurantes?

A pesar de los cierres, Wendy’s no planea achicarse a largo plazo. La estrategia consiste en cerrar locales viejos e ineficientes para abrir nuevas sucursales en áreas con mayor potencial de crecimiento, utilizando modelos de tiendas más tecnológicos y compactos que requieren menos personal y energía.

La empresa cerró el año 2025 con cerca de 5,969 locales en territorio estadounidense. El objetivo de eliminar ese "5% a 6%" de unidades menos rentables es redirigir el flujo de clientes hacia puntos de venta más modernos, mejorando así los márgenes operativos globales

El anuncio ha generado reacciones mixtas en Wall Street. Si bien las acciones experimentaron volatilidad tras la noticia de los cierres, los analistas ven con buenos ojos la disciplina fiscal de la empresa para proteger sus ganancias, que en el tercer trimestre de 2025 superaron las expectativas de los expertos.

Para los consumidores, esto significa que muchas comunidades verán desaparecer sus sucursales habituales, mientras que la marca intenta reinventarse bajo el lema de calidad y eficiencia en un mercado norteamericano cada vez más saturado y sensible a los precios.