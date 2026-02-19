Concejo de Bogotá oficializó nuevo día conmemorativo: avisan si habrá o no festivo

En una decisión que ha despertado tanto interés como confusión entre los ciudadanos, el Concejo de Bogotá aprobó recientemente el Proyecto de Acuerdo 402 de 2025, el cual oficializa una nueva fecha en el calendario de la capital: el 27 de octubre como el Día del Mensajero.

La noticia corrió rápidamente por redes sociales bajo titulares que sugerían la creación de un nuevo "puente" o día de descanso obligatorio. Sin embargo, la realidad jurídica es distinta y es fundamental que los trabajadores y empleadores comprendan el alcance de esta medida.

La iniciativa, liderada por el concejal Andrés Barrios, busca reconocer la labor de miles de personas que trabajan en servicios de mensajería, un sector que se volvió vital tras la pandemia. No obstante, el Concejo de Bogotá no tiene la facultad legal para crear festivos nacionales o días no laborales que afecten el régimen salarial.

Según la Ley 51 de 1983 (conocida como la Ley Emiliani), solo el Congreso de la República puede decretar días festivos de carácter nacional. Por lo tanto, el 27 de octubre será un día conmemorativo institucional. Esto significa que la Alcaldía y las entidades distritales podrán organizar eventos, jornadas de sensibilización vial y actos de reconocimiento, pero las empresas y el sector público operarán en su horario habitual.

¿Será festivo este día conmemorativo?

A pesar de que el "Día del Mensajero" no suma un descanso al calendario, el 2026 se perfila como un año generoso para el descanso de los colombianos. Gracias a la disposición de los días en el calendario, el país contará con 18 días festivos oficiales.

Estos son los próximos días festivos:

Marzo - Día de San José (Lunes 23)

Mayo - Día del Trabajo y Ascensión del Señor.

Junio - Mes con más puentes (Corpus Christi, Sagrado Corazón y San Pedro).

Julio - Independencia de Colombia (Lunes 20).

El regreso de fechas como el 20 de julio a un lunes permitirá que el sector turístico experimente un crecimiento importante, compensando años anteriores donde estas fechas cayeron en fines de semana.