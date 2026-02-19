CANAL RCN
Reconocido actor murió por herida de bala: esto se reveló

Los forenses terminaron los respectivos análisis y especificaron, con detalles, qué fue lo que sucedió.

Foto: Freepik.

febrero 19 de 2026
06:19 p. m.
Peter Greene, el reconocido actor estadounidense que trabajó en producciones exitosas como 'La máscara', 'Hawaii 5.0', 'Once more', 'End game', 'Pulp fiction' y 'Hardball', fue encontrado sin vida el 12 de diciembre de 2025.

Las autoridades llegaron a su casa después de que sus vecinos alertaron que en su casa, situada en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, se estaba escuchando música desde hace varios días y sin parar.

Fue así como, al ingresar al inmueble, lo encontraron tendido boca abajo, sin signos vitales, y comenzó una exhaustiva investigación para esclarecer lo ocurrido.

Además, en las últimas horas, se revelaron las conclusiones tras el análisis realizado por la Oficina del Médico Forense de Nueva York.

Esta fue la causa de Peter Greene, el reconocido actor que actuó en 'La máscara'

Las investigaciones de los forenses determinaron que el actor Peter Greene murió por un disparo accidental.

La bala, de acuerdo con los expertos, ingresó en su axila izquierda, perforó la arteria branquial y ocasionó que el actor se desangrara.

Fue así como, tras estas conclusiones reveladas, se descartó que la muerte del actor Peter Greene estuviera relacionada con un homicidio.

¿Qué más se ha revelado acerca de los últimos instantes de vida del actor Peter Greene?

Aparte de la causa oficial de su muerte, también se conoció que los médicos le habían detectado a Peter Greene un tumor benigno cerca de uno de sus pulmones.

Tras ese hallazgo, al actor, a sus 60 años, le programaron una cirugía para extraer la masa y ya se estaba preparando para que todo pudiera salir bien.

Peter Greene era oriundo de Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos, comenzó a actuar en 1990 y trabajó en más de 80 producciones de primer nivel.

"Siempre lo recordaremos", "sigo admirando su interpretación en 'La máscara' y "fortaleza para la familia", han sido algunas de las reacciones más recientes tras la revelación de la causa de su muerte.

 

