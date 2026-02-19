Bebé de dos meses con bronquitis fue deportado de Estados Unidos: caso genera indignación

El representante del Partido Demócrata por Texas, Joaquín Castro, dio a conocer otro polémico caso sobre migrantes deportados de Estados Unidos.

La controversia en el país norteamericano ha girado sobre los agentes de ICE y la política contra migrantes. Las redadas que hacen los funcionarios han puesto en pánico a cientos de personas.

El caso de Liam Conejo y las cartas de los niños

Uno de los casos que más eco hizo a nivel mundial fue el de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años ecuatoriano que fue detenido por los uniformados y usado para intentar arrestar a su familia.

El menor fue aprehendido cuando llegaba del colegio. La imagen del agente sosteniéndolo de la mochila dio de qué hablar. Semanas después, lo liberaron.

A esto hay que sumarle las cartas que unos niños escribieron mientras permanecían en un centro de detención en Dilley. Contaron que sentían miedo todos los días por lo que podrían hacer los agentes y aumentaba la incertidumbre por saber qué iba a pasar con sus acudientes.

Juan Nicolás tuvo un fuerte episodio respiratorio

Hace pocos días, el congresista reveló que Juan Nicolás es un bebé de dos meses que estuvo privado de la libertad en el Centro de Detención Familiar del sur de Texas en Dilley; junto a su mamá.

Univisión reveló que el menor fue diagnosticado con bronquitis aguda y tuvo un complejo episodio de salud en el centro de detención. Durante la madrugada del domingo 15 de febrero, tuvo afectaciones para respirar e incluso se ahogó con su propio vómito.

A través de redes sociales, Castro informó que el martes 17 de febrero, ICE los deportó a ambos, al papá y a su hermana. Solamente los dejaron irse con 190 dólares que tenían en la cuenta de comisaría.

La familia llegó a México y el plan es retornar a Guatemala para que Juan Nicolás se recupere.