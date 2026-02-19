CANAL RCN
Internacional

Bebé de dos meses con bronquitis fue deportado de Estados Unidos: caso genera indignación

Mientras estuvo detenido en Texas, tuvo una grave afectación respiratoria.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 19 de 2026
07:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El representante del Partido Demócrata por Texas, Joaquín Castro, dio a conocer otro polémico caso sobre migrantes deportados de Estados Unidos.

Gobierno reanudó los vuelos para deportados de Estados Unidos a tan solo días de la reunión Petro – Trump
RELACIONADO

Gobierno reanudó los vuelos para deportados de Estados Unidos a tan solo días de la reunión Petro – Trump

La controversia en el país norteamericano ha girado sobre los agentes de ICE y la política contra migrantes. Las redadas que hacen los funcionarios han puesto en pánico a cientos de personas.

El caso de Liam Conejo y las cartas de los niños

Uno de los casos que más eco hizo a nivel mundial fue el de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años ecuatoriano que fue detenido por los uniformados y usado para intentar arrestar a su familia.

El menor fue aprehendido cuando llegaba del colegio. La imagen del agente sosteniéndolo de la mochila dio de qué hablar. Semanas después, lo liberaron.

A esto hay que sumarle las cartas que unos niños escribieron mientras permanecían en un centro de detención en Dilley. Contaron que sentían miedo todos los días por lo que podrían hacer los agentes y aumentaba la incertidumbre por saber qué iba a pasar con sus acudientes.

Juan Nicolás tuvo un fuerte episodio respiratorio

Hace pocos días, el congresista reveló que Juan Nicolás es un bebé de dos meses que estuvo privado de la libertad en el Centro de Detención Familiar del sur de Texas en Dilley; junto a su mamá.

Univisión reveló que el menor fue diagnosticado con bronquitis aguda y tuvo un complejo episodio de salud en el centro de detención. Durante la madrugada del domingo 15 de febrero, tuvo afectaciones para respirar e incluso se ahogó con su propio vómito.

Estremecedoras cartas de niñas colombianas detenidas por ICE: “Mucha depresión, es un infierno”
RELACIONADO

Estremecedoras cartas de niñas colombianas detenidas por ICE: “Mucha depresión, es un infierno”

A través de redes sociales, Castro informó que el martes 17 de febrero, ICE los deportó a ambos, al papá y a su hermana. Solamente los dejaron irse con 190 dólares que tenían en la cuenta de comisaría.

La familia llegó a México y el plan es retornar a Guatemala para que Juan Nicolás se recupere.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido actor murió por herida de bala: esto se reveló

Inglaterra

Dejan en libertad a Andrés Mountbatten-Windsor tras más de seis horas bajo custodia

Chile

Explosión de camión de gas deja cuatro muertos y diez heridos en Santiago de Chile

Otras Noticias

Salario mínimo

El presidente Petro anunció que en el decreto transitorio se mantiene la cifra de salario mínimo

El presidente Gustavo Petro aseguró que en el decreto fueron incluidos los estudios solicitados por el Consejo de Estado.

Viral

Vea el tráiler oficial de Toy Story 5: esta será su fecha de estreno

Este jueves se conoció el tráiler oficial de Toy Story 5, que mostrará la ‘lucha’ entre los juguetes convencionales y la tecnología.

Concejo de Bogotá

Concejo de Bogotá oficializó nuevo día conmemorativo: avisan si habrá o no festivo

Luis Díaz

Impactantes imágenes: Luis Díaz entrenó en medio de una intensa nevada con el Bayern Múnich

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento