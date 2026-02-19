CANAL RCN
Colombia

El presidente Petro anunció que en el decreto transitorio se mantiene la cifra de salario mínimo

El presidente Gustavo Petro aseguró que en el decreto fueron incluidos los estudios solicitados por el Consejo de Estado.

La cifra de salario mínimo se mantiene en el decreto transitorio: Petro
Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
07:41 p. m.
El presidente Gustavo Petro anunció que ya está listo el decreto transitorio que solicitó el Consejo de Estado tras suspender provisionalmente el firmado en diciembre de 2025 con el cual se incrementó el salario mínimo en 23%.

Aseguró que en el nuevo decreto fueron incluidos los requisitos solicitados de una fundamentación
económica detallada.

“Le hicimos caso al magistrado Morales. Metimos los estudios de salario relativo, metimos los estudios de productividad laboral, de canasta mínima vital, todos los que pidió y ahora tenemos el nuevo decreto", dijo.

Y confirmó que mantuvo la cifra del incremento del salario mínimo para el 2026. "Es el mismo que decretamos en diciembre de 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al consejo de Estado cumpliendo sus órdenes”.

