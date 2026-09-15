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La caza de ballenas podría prohibirse en Islandia: uno de los tres países que aún permite esta práctica

La caza de ballenas se reanudó en el país en junio pasado, tras dos años de mantener los barcos balleneros en puerto.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Noticias RCN

AFP

septiembre 15 de 2026
10:13 p. m.
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Las aguas islandesas, lugar ideal para el avistamiento de especies como ballenas azules, jorobadas, minke y orcas, podrían quedar libres de la persecución comercial de este grupo.

Un proyecto de ley orientado a clausurar de forma definitiva la caza de estos grandes cetáceos será radicado ante el Parlamento islandés durante febrero de 2027, según confirmó un vocero del Ministerio de Industria a la AFP.

La iniciativa legislativa centrará sus esfuerzos en incorporar recomendaciones técnicas enfocadas en una prohibición total. Al respecto, la titular de la cartera de Industria, Hanna Katrín Frioriksson, argumentó en declaraciones al medio local Visir que este negocio ha dejado de ser rentable y señaló que la prioridad absoluta de la administración debe ser el bienestar y la protección de la fauna marina.

Dos años de interrumpir esta práctica terminaron al reanudar operaciones en junio de 2026:

Con este paso, la nación nórdica se encamina a abandonar el reducido bloque de países —integrado también por Japón y Noruega— que todavía autorizan la captura comercial de estos mamíferos, una práctica que suscita constantes y severas condenas por parte de organizaciones defensoras de los animales.

La medida gubernamental responde además a la profunda inestabilidad que arrastra el sector en los últimos años. Tras la suspensión temporal de la actividad ordenada en 2024 por la entonces ministra de Agricultura, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, las embarcaciones permanecieron amarradas en puerto a lo largo de 2025 debido a la falta de viabilidad económica.

Pese a que las operaciones balleneras se reanudaron en junio de 2026 tras dos años de interrupción, el inminente debate parlamentario busca marcar un punto de quiebre de esta controversial práctica en territorio islandés.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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