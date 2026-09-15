CANAL RCN
Internacional

¿A qué se comprometió Alex Saab luego de declararse culpable? Puntos clave del acuerdo

Aparte de posibles reducciones en su condena, Saab cooperará con las autoridades de Estados Unidos.

Alex Saab se declaró culpable.
Alex Saab se declaró culpable. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 15 de 2026
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tal y como se esperaba, Alex Saab, exministro de Venezuela y presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable en Estados Unidos.

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declararía culpable: ¿Prenderá el ventilador?
RELACIONADO

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declararía culpable: ¿Prenderá el ventilador?

El tema judicial de Saab se remonta a 2020, cuando fue capturado por primera vez en Cabo Verde. No obstante, tres años después recibió el indulto en medio de un canje por presos estadounidenses que estaban en Venezuela.

¿De qué señalan a Saab?

Luego de las elecciones de 2024, Nicolás Maduro lo designó como ministro de Industria; pero tras la operación del 3 de enero de 2026 que resultó con la captura de la cabeza del régimen, el destino de Saab cambió.

Delcy Rodríguez, la presidenta interina, lo separó del cargo y al poco tiempo Estados Unidos lo volvió a arrestar en mayo de 2026. Lo señalan por supuestamente utilizar bancos norteamericanos para lavar dinero proveniente de recursos que deberían haber llegado a la población vulnerable en el marco de un programa de alimentación público.

El auto de la Corte del Distrito Sur de Florida sostiene: “El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de conspiración para blanquear instrumentos monetarios”. Podrían condenarlo a 20 años de cárcel junto a la confiscación de 195 millones de dólares, aunque podría recibir tres años de libertad supervisada después de estar en prisión.

Saab podría destapar secretos del régimen

Además, este documento menciona que Saab se compromete a revelar información relacionada con sus activos, incluidos aquellos en los que tenga o haya tenido intereses directos.

Alex Saab se declaró culpable en Estados Unidos: esta es la condena que podría pagar
RELACIONADO

Alex Saab se declaró culpable en Estados Unidos: esta es la condena que podría pagar

También aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses en lo que respecta a la entrega de información, documentos, registros u otras evidencias que se requieran. Esta cooperación, entonces, contempla igualmente entrevistas y testimonios ante un gran jurado.

Como aceptó su responsabilidad, la Fiscalía contempla una reducción de dos niveles en las guías federales de sentencia. En caso de que su cooperación se vuelva sustancial, la reducción adicional podría ser solicitada por el ente acusador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Canadá

Canadá reafirma su papel como socio clave de EE.UU. en medio de tensiones comerciales

Cambio climático

"El vertedero de basura más grande del mundo": crisis en el Everest por acumulación de basura

Alex Saab

Alex Saab se declaró culpable en Estados Unidos: esta es la condena que podría pagar

Otras Noticias

Dólar

Dólar sigue a la baja en Colombia: así cerró este martes 15 de septiembre en el mercado

Conozca el precio de la divisa este martes en el mercado.

Inseguridad en Bogotá

En el día más peligroso de la semana para comercios en Bogotá se registra un robo cada 58 minutos

Más de la mitad de los casos de hurto se concentran en cinco de las 20 localidades en la ciudad.

James Rodríguez

La conmovedora reacción de Luis Díaz tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

Viral

Maluma se convirtió en padre por segunda vez: este fue el nombre que eligió para su hijo

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?