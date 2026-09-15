¿A qué se comprometió Alex Saab luego de declararse culpable? Puntos clave del acuerdo

Tal y como se esperaba, Alex Saab, exministro de Venezuela y presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable en Estados Unidos.

El tema judicial de Saab se remonta a 2020, cuando fue capturado por primera vez en Cabo Verde. No obstante, tres años después recibió el indulto en medio de un canje por presos estadounidenses que estaban en Venezuela.

¿De qué señalan a Saab?

Luego de las elecciones de 2024, Nicolás Maduro lo designó como ministro de Industria; pero tras la operación del 3 de enero de 2026 que resultó con la captura de la cabeza del régimen, el destino de Saab cambió.

Delcy Rodríguez, la presidenta interina, lo separó del cargo y al poco tiempo Estados Unidos lo volvió a arrestar en mayo de 2026. Lo señalan por supuestamente utilizar bancos norteamericanos para lavar dinero proveniente de recursos que deberían haber llegado a la población vulnerable en el marco de un programa de alimentación público.

El auto de la Corte del Distrito Sur de Florida sostiene: “El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de conspiración para blanquear instrumentos monetarios”. Podrían condenarlo a 20 años de cárcel junto a la confiscación de 195 millones de dólares, aunque podría recibir tres años de libertad supervisada después de estar en prisión.

Saab podría destapar secretos del régimen

Además, este documento menciona que Saab se compromete a revelar información relacionada con sus activos, incluidos aquellos en los que tenga o haya tenido intereses directos.

También aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses en lo que respecta a la entrega de información, documentos, registros u otras evidencias que se requieran. Esta cooperación, entonces, contempla igualmente entrevistas y testimonios ante un gran jurado.

Como aceptó su responsabilidad, la Fiscalía contempla una reducción de dos niveles en las guías federales de sentencia. En caso de que su cooperación se vuelva sustancial, la reducción adicional podría ser solicitada por el ente acusador.