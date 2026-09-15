Rodallega asumió su responsabilidad tras eliminación de Santa Fe

Hugo Rodallega habló tras la eliminación de Santa Fe en la Copa Sudamericana y reconoció su responsabilidad en una de las jugadas que pudo cambiar la historia ante Vasco da Gama.

Independiente Santa Fe se despidió de la Copa Sudamericana 2026 después de perder 2-0 contra Vasco da Gama en el estadio São Januário de Río de Janeiro. Tras el partido, Hugo Rodallega no esquivó la responsabilidad y puso sobre la mesa una acción que pudo haber cambiado el rumbo de la serie.

El delantero y capitán del conjunto cardenal tuvo una de las oportunidades más claras del partido durante el primer tiempo. Frente al arco de Vasco, buscó definir, pero el arquero Léo Jardim apareció para evitar el gol.

Después del encuentro, Rodallega reconoció que esa jugada quedó en su cabeza.

¿Qué dijo Rodallega sobre la opción que tuvo ante Vasco?

“Quien no los hace los ve hacer. Tengo que aceptar en lo personal que tuvimos la primera ocasión de gol, no la supe concretar”, señaló el atacante en declaraciones a ESPN.

El goleador también le dio crédito al arquero brasileño por la intervención. Explicó que su intención era aprovechar la oportunidad, pero que Jardim respondió con una gran atajada.

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La jugada terminó siendo todavía más importante por lo que ocurrió después. Vasco consiguió abrir el marcador antes del descanso por medio de Bruno Duarte, lo que obligó a Santa Fe a asumir mayores riesgos en la segunda parte.

El equipo bogotano adelantó sus líneas en busca del empate, pero dejó espacios que el conjunto brasileño aprovechó. David apareció en el segundo tiempo para marcar el 2-0 definitivo y sentenciar la clasificación de Vasco.

¿Qué viene para Santa Fe después de la eliminación?

Con la derrota, Santa Fe puso fin a su participación en la Copa Sudamericana y también terminó una racha de 12 partidos sin perder entre todas las competiciones.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto tendrá ahora que concentrarse en sus otros objetivos de la temporada. Rodallega reconoció que la eliminación genera tristeza dentro del grupo, pero señaló que el equipo debe cambiar rápidamente el foco hacia la Liga BetPlay.

Para Santa Fe queda el balance de haber llegado hasta los cuartos de final del torneo continental. Sin embargo, en Río de Janeiro, una oportunidad que pudo poner al equipo arriba y la contundencia de Vasco terminaron marcando el cierre de su camino internacional.