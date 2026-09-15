Avión se sacudió en pleno vuelo y pasajeros vivieron minutos de terror en Irán

Momentos de tensión vivieron los pasajeros de un Boeing 737 de Sepehran Airlines que tuvo que regresar a Mashhad, Irán, poco después de despegar. Videos muestran partes del techo desprendiéndose dentro de la cabina.

Gritos, movimientos bruscos y partes de la estructura interior cayendo sobre los pasajeros quedaron registrados durante un vuelo de Sepehran Airlines que cubría la ruta entre Mashhad y Kermanshah, en Irán.

El Boeing 737 presentó una emergencia poco después del despegue y la tripulación decidió regresar al aeropuerto de Mashhad. De acuerdo con reportes de medios iraníes, uno de los neumáticos del tren de aterrizaje habría sufrido una falla y también se informó sobre un posible problema en uno de los motores. Las causas del incidente continúan bajo investigación.

En medio de la emergencia, el avión comenzó a experimentar fuertes vibraciones. Las imágenes grabadas desde el interior muestran cómo varios paneles del revestimiento del techo se desprenden y algunos objetos caen de los compartimentos superiores.

¿Qué pasó dentro del Boeing 737?

Los videos difundidos en redes sociales muestran a pasajeros visiblemente asustados mientras la aeronave se sacude. En las grabaciones también se escuchan gritos y la invocación “Ya Ali”, una expresión asociada a la tradición chiita.

Parte de los paneles interiores terminó desprendida y dejó expuesta la estructura ubicada sobre la cabina. Las imágenes generaron numerosas reacciones en redes sociales por el estado en que quedó el interior del avión.

¿El avión logró aterrizar de emergencia?

Pese a los momentos de tensión a bordo, el Boeing 737 consiguió regresar al aeropuerto de Mashhad y aterrizó sin que se reportaran personas heridas entre los pasajeros o la tripulación. Posteriormente, los viajeros fueron trasladados en otro vuelo hacia Kermanshah.

La pista del aeropuerto fue cerrada temporalmente después del incidente y posteriormente volvió a operar. Autoridades iraníes iniciaron las investigaciones para establecer qué provocó la emergencia y determinar las condiciones que llevaron a los daños registrados dentro de la cabina.

El episodio también llamó la atención porque ocurre después de otro incidente protagonizado por un avión de la misma aerolínea en Mashhad.