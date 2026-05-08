VIDEOS: Estados Unidos desclasificó varios archivos inéditos sobre ovnis por orden de Trump

El Pentágono publicó este 8 de mayo lo que calificó como archivos “nuevos y nunca vistos” sobre ovnis. La desclasificación incluye fotografías, documentos y videos oficiales que estarán disponibles progresivamente a través del portal war.gov/ufo.

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Las primeras imágenes reveladas muestran puntos luminosos y objetos de formas extrañas captados en diferentes contextos. Uno de los archivos revelados corresponde a una fotografía atribuida a la misión Apolo 17 en 1972. En total, el catálogo arranca con 162 archivos que serán ampliados de manera continua por las autoridades estadounidenses.

¿Qué contienen los archivos sobre ovnis publicados por el Pentágono?

El Departamento de Guerra indicó que el proceso de desclasificación involucra a múltiples agencias federales, entre ellas la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la NASA, el FBI y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), creada en 2022 para investigar fenómenos aéreos no identificados.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que estos documentos permanecieron ocultos bajo clasificaciones oficiales durante años y que su divulgación busca responder a las especulaciones públicas alrededor de los ovnis y posibles formas de vida extraterrestre.

¿Por qué volvió el debate sobre extraterrestres y vida alienígena?

La discusión pública se intensificó después de unas declaraciones del expresidente Barack Obama en un pódcast. Durante la entrevista, Obama afirmó que “son reales”, aunque aclaró posteriormente que no tenía pruebas de contacto con extraterrestres ni conocimiento de instalaciones secretas relacionadas con vida alienígena.

El tema también reactivó menciones sobre el Área 51, instalación militar cuya existencia fue confirmada oficialmente por la CIA en 2013. Aunque el Gobierno estadounidense explicó que la base fue creada para pruebas del avión espía U-2 durante la década de 1950, durante años ha sido vinculada por sectores de la opinión pública con teorías sobre ocultamiento de evidencia extraterrestre.