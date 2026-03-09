La guerra en Oriente Medio dispara el precio del petróleo tras la elección del hijo de Jamenei

La designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre Alí Jamenei en bombardeos estadounidenses e israelíes, ha intensificado la guerra en Oriente Medio y desatado un fuerte repunte en los mercados energéticos. Estados Unidos e Israel rechazaron de inmediato la elección, mientras los ataques iraníes contra países vecinos se multiplican.

RELACIONADO G7 evalúa liberar sus reservas de petróleo ante subida en los precios internacionales

Escalada militar y tensiones diplomáticas

En su primer día en el poder, Jamenei mantuvo la ofensiva con misiles y drones contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Israel. También lanzó un proyectil hacia Turquía, miembro de la OTAN, que fue interceptado por las defensas aliadas.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial— ha encendido las alarmas sobre la estabilidad regional. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que evalúa “todas las opciones factibles” para contener los precios, mientras el G7 se declaró listo para liberar reservas estratégicas si la crisis se agrava.

RELACIONADO Civiles en Oriente Medio han empezado a refugiarse bajo tierra por los constantes ataques aéreos

Precios por las nubes y temor económico

El barril de West Texas Intermediate (WTI) superó los 118 dólares, su nivel más alto desde 2022, antes de estabilizarse en torno a los 100 dólares. Desde el inicio de la guerra, el crudo ha subido un 70%, un incremento sin precedentes en tan corto plazo.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió sobre el riesgo de un “shock estanflacionario”, con inflación disparada y estancamiento económico. En Irán, la población enfrenta escasez de gasolina, precios desbordados y restricciones bancarias, mientras continúan los bombardeos israelíes y las represalias iraníes en la región.

La fase intensa del conflicto, según el presidente francés Emmanuel Macron, podría prolongarse “varios días, quizá varias semanas”, sin que se vislumbre un alto al fuego. Entretanto, los mercados siguen reaccionando con pánico y los gobiernos occidentales buscan frenar el impacto económico global.