G7 evalúa liberar sus reservas de petróleo ante subida en los precios internacionales

El precio del crudo experimentó una subida momentánea de más del 30% este lunes 9 de marzo, rozando los 120 dólares en los mercados asiáticos, debido al pánico generado por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, punto crítico por donde transita el 20% del petróleo y el 30% del gas natural licuado mundial.

Esta volatilidad, que hundió los mercados bursátiles y encendió alarmas de inflación, solo logró moderarse cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó "que se consideraba como opción el uso de las reservas estratégicas".

La estrategia de intervención está siendo coordinada por los ministros de Finanzas del G7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia), que en una videoconferencia acordaron estar "listos" para actuar, aunque el gobierno de Francia aclaró que "aún no" es el momento de ejecutar la medida.

Las reservas aún no serán liberadas:

Según el ministro francés Roland Lescure, el grupo "aún no ha llegado a ese punto" de liberar el crudo almacenado, pero fue enfático al señalar: "Lo que hemos acordado es utilizar cualquier herramienta necesaria, si hiciera falta, para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias".

En este contexto, el diario británico Financial Times reveló que las potencias "discutirán sobre una posible liberación conjunta de petróleo proveniente de las reservas coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE)".

Sanciones sobre el petróleo ruso podrían levantarse:

Mientras Europa, Japón y Canadá permanecen atentos a los movimientos de Washington, han surgido propuestas alternativas para aliviar la presión sobre los mercados.

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que una vía para "crear oferta" sería levantar las sanciones sobre el petróleo ruso. No obstante, desde Bruselas la Comisión Europea intentó dar un parte de tranquilidad al asegurar que no existe un riesgo de "escasez inminente de suministro de petróleo en Europa", recordando que "todos los Estados miembros deben disponer de existencias de emergencia para 90 días".

El compromiso de las potencias occidentales por evitar un colapso energético es total, pero cauteloso. "Vamos a seguir la situación de cerca, estamos listos para tomar todas las medidas necesarias", puntualizó Lescure.