Anuncian vuelos especiales entre Bogotá y Valledupar para el Festival de la Leyenda Vallenata

Valledupar, capital de Cesar, se está preparando para una nueva edición del Festival de la Leyenda Vallenata. Del 29 de abril al 2 de mayo, los fanáticos serán testigos, no solo de los conciertos, sino de la mayor exposición cultural del género.

Para este año, algunos de los nombres que más expectativa generan son: Silvestre Dangond, Juancho de la Espriella, J Balvin, Guayacán, Jean Carlos Centeno, Elder Dayán Díaz, Binomio de Oro, entre otros.

Los nombres que más expectativa generan

Para el caso de Dangond, aprovechará el festival para cerrar su gira con de la Espriella bautizada ‘El último baile’. Asimismo, Guayacán cumple más de cuatro décadas, por lo que dará un espectáculo inimaginable.

El Binomio de Oro también estará de celebración y J Balvin, reconocido artista antiqueño a nivel mundial, será un atractivo que ninguno se querrá perder.

Dada la importancia del evento, la aerolínea Satena dispondrá de vuelos especiales que cúbranla ruta Bogotá – Valledupar, tanto de ida como de regreso. Se busca facilitar el transporte de los miles de fanáticos.

Vuelos especiales de Satena

En ese orden de ideas, habrá diez vuelos adicionales organizados en cinco frecuencias de ida y vuelta. Operarán el 29 y 30 de abril, 1, 3 y 4 de mayo de la siguiente forma:

Miércoles 29 de abril:

Bogotá – Valledupar: 12:53 p.m.

Valledupar – Bogotá: 2:41 p.m.

Jueves 30 abril:

Bogotá-Valledupar: 1:10 p.m.

Valledupar-Bogotá: 3:05 p.m.

Viernes 01 mayo:

Bogotá-Valledupar: 1:10 p.m.

Valledupar-Bogotá: 15:05 p.m.

Domingo 03 mayo:

Bogotá-Valledupar: 09:50 a.m.

Valledupar-Bogotá: 11:44 a.m.

Lunes 04 mayo:

Bogotá-Valledupar: 02:00 p.m.

Valledupar-Bogotá: 03:55 p.m.

Los viajes serán a través de aviones ERJ – 145, los cuales cuentan con capacidad para 50 pasajeros. “Como aerolínea de los colombianos, acompañamos los eventos que movilizan a las regiones y fortalecen su cultura. Estas operaciones adicionales buscan ofrecer alternativas de viaje para quienes desean participar en una celebración que hace parte del patrimonio cultural del país”, declaró Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.