¿Fue grave? Confirmaron tiempo de baja de Daniel Muñoz con Crystal Palace

El defensor colombiano Daniel Muñoz encendió las alarmas en su club y en la Selección Colombia luego de presentar una molestia física durante un compromiso reciente con el Crystal Palace FC. El lateral antioqueño tuvo que abandonar la actividad el pasado jueves tras sentir una incomodidad muscular, situación que generó preocupación inmediata tanto en Inglaterra como en el entorno del combinado nacional.

La inquietud no era menor, teniendo en cuenta que Muñoz se ha convertido en una pieza importante dentro de la estructura del equipo londinense y también en uno de los habituales titulares de la Selección Colombia. Por esa razón, cualquier problema físico a pocas semanas de la próxima fecha FIFA generaba incertidumbre sobre su disponibilidad.

Afortunadamente, las primeras evaluaciones médicas trajeron tranquilidad. Los exámenes realizados al jugador descartaron una lesión de gravedad y confirmaron que el tiempo de recuperación será relativamente corto.

Diagnóstico alentador para el defensor colombiano

De acuerdo con la información revelada por el periodista Julián Capera, el lateral colombiano no sufrió una lesión mayor y podrá retomar gradualmente sus actividades deportivas en un corto periodo de tiempo.

Según ese reporte, el defensor necesitará aproximadamente entre 10 y 12 días para volver a entrenar con normalidad junto al resto del plantel del Crystal Palace. Este plazo de recuperación permite pensar que el futbolista podría regresar a las prácticas sin mayores complicaciones y retomar el ritmo competitivo progresivamente.

La noticia ha sido recibida con alivio tanto por el club inglés como por el cuerpo técnico de la selección colombiana, que sigue de cerca la situación de varios jugadores que militan en ligas europeas.

Pensando en la próxima convocatoria de la Selección Colombia

Más allá del susto inicial, todo indica que Daniel Muñoz estaría disponible para integrar la convocatoria de la Selección Colombia en los próximos compromisos amistosos programados para finales de marzo.

El defensor se ha consolidado como una alternativa confiable en la banda derecha gracias a su intensidad, capacidad ofensiva y disciplina táctica. Estas características lo han convertido en un jugador importante dentro del esquema del combinado nacional.

Si la recuperación avanza según lo previsto, Muñoz podría reincorporarse a la actividad con su club antes de sumarse a la concentración del equipo colombiano. Esto sería clave para que llegue con ritmo competitivo a los encuentros de preparación.

RELACIONADO Las fechas clave de la selección Colombia hasta el inicio del Mundial

Por ahora, el panorama es positivo. Lo que inicialmente parecía una posible lesión de consideración terminó siendo un problema físico menor que, con el tratamiento adecuado, permitirá que el lateral antioqueño vuelva pronto a las canchas y continúe siendo protagonista tanto en el fútbol inglés como con la Selección Colombia.