Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 9 de marzo de 2026

¡Se siguen conociendo afortunados luego del sorteo del Super Astro Sol de este 9 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
02:10 p. m.
El inicio de semana también trae consigo nuevas oportunidades para quienes siguen los juegos de azar en Colombia.

Este 9 de marzo de 2026, el sorteo del Super Astro Sol volvió a realizarse en su horario habitual de la tarde, despertando la atención de miles de apostadores que esperaban conocer la combinación ganadora del día.

Para muchos jugadores, el lunes es un buen momento para intentar una nueva jugada. Algunos cambian sus números después de revisar resultados anteriores, mientras que otros prefieren mantener la misma combinación durante varios días seguidos con la esperanza de que finalmente coincida con el sorteo.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del este 9 de marzo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 9 de marzo de 2026

El sorteo de este 9 de marzo de 2026 se realizó a partir de las 4:00 de la tarde.

La presentadora fue mostrando cada una de las balotas para asegurar la transparencia y, finalmente, el delegado de Coljuegos avaló la combinación ganadora, que fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El Super Astro Sol, un juego que acompaña las tardes de muchos colombianos

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los resultados más buscados durante la tarde en el país. Minutos después del sorteo, portales informativos, puntos de venta y redes sociales comienzan a difundir la combinación ganadora.

La dinámica del juego permite diferentes formas de apostar. Algunos participantes seleccionan un número y un signo, pero otros prefieren apostar con las doce divisiones zodiacales.

Con el resultado del 9 de marzo de 2026 ya confirmado, el Super Astro Sol suma un nuevo sorteo a su historial. Mientras algunos celebran aciertos, otros ya están pensando en la siguiente combinación que podría cambiar el rumbo de la suerte en los próximos días.

