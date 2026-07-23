Reconocidos influencers tendrán que pagar altas multas por su contenido en redes sociales

Este jueves 23 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España sancionó a tres reconocidos influencers (creadores de contenido) en España.

La medida aplica sobre Ibai Llanos, Jordi Carrillo (Jordi Wild) y Nacho Gil (Nachter). Los dos primeros se hicieron famosos por YouTube y posteriormente Twitch; mientras que el tercero se ha destacado mayormente en Instagram.

¿Quiénes son los influencers sancionados?

Para la CNMC, sus contenidos incumplieron con la Ley General de Comunicación Audiovisual, puntualmente por “la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, ausencia de medidas adecuadas para la protección de menores y difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos”.

La entidad recalcó que la publicidad que generen los creadores de contenido debe percibirse como tal fácilmente por la audiencia. Entonces, debe ser evidente la diferencia con los videos que no tengan fines comerciales.

En el caso puntual de Ibai, se menciona el popular evento de La Velada, en el que varios influencers y otras figuras públicas han boxeado. La entidad aseguró que había publicidad de una bebida que no estaba correctamente diferenciada y podía parecer contenido editorial.

“El usuario debe poder saber, de forma sencilla, cuándo está viendo una comunicación comercial (…) También deben informar de forma suficiente e inequívoca sobre la naturaleza de los contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo”, sostuvo la comisión.

¿De cuánto son las multas?

Con respecto a Jordi Wild, las investigaciones se centraron en Dogfight Wild Tournament, su evento de lucha libre. La entidad sostuvo que los combates mostraron extrema violencia, los cuales no tuvieron advertencias por el tipo de contenido ni restricciones para menores de edad.

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Por último, Nachter habría promocionado contenido publicitario relacionado con antigripales sin tener en cuenta la normativa que hay en Meta (Facebook e Instagram) sobre la promoción de medicamentos.

Teniendo en cuenta estas situaciones, a Ibai le impusieron una multa de 710 euros, la cual puede quedar en 568 euros por pago anticipado. Jordi Wild tendrá que pagar 1.543,44 euros o 1.241,95 euros por pago anticipado. Para Nachter, la cifra quedó fijada en 1.779,94 euros, aunque puede bajarla a 1.067,96 euros con el reconocimiento de responsabilidad y pago anticipado.