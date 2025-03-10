La sentencia que decidirá el futuro de Sean "Diddy" Combs: ¿Cuántos años de prisión podría enfrentar?

El magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs conocerá este viernes la pena que tendrá que cumplir tras ser declarado culpable de dos cargos por trata de personas con fines de prostitución.

La audiencia de sentencia se desarrolla en el tribunal federal de Manhattan, donde el artista se presentó acompañado por su familia y ante una multitud expectante.

Combs, de 55 años, fue absuelto en julio de los cargos más graves que enfrentaba, entre ellos tráfico sexual y conspiración, lo que le permitió evitar una posible cadena perpetua.

Sin embargo, el jurado lo halló culpable de haber organizado durante más de una década una red de explotación sexual que involucraba a varias mujeres, incluidas exparejas como la cantante Cassie.

Fiscal pide 11 años de prisión para Sean “Diddy” Combs

Durante la audiencia, el fiscal Christy Slavik solicitó una pena mínima de 11 años de prisión, argumentando que la gravedad de los delitos, el número de víctimas y el daño psicológico causado justificaban una condena severa. “Estos crímenes se extendieron por 15 años y dejaron profundas secuelas”, afirmó.

Por su parte, la defensa encabezada por la abogada Nicole Westmoreland pidió al juez Arun Subramanian una sentencia de 14 meses, alegando que Combs ya ha cumplido ese tiempo en prisión preventiva en Brooklyn.

“Es un hombre arrepentido, una inspiración para la comunidad negra y un defensor de la justicia social”, sostuvo Westmoreland entre lágrimas.

El juez Subramanian señaló que las directrices federales sugieren una pena de entre seis y siete años, aunque tiene margen para imponer una condena mayor o menor.

La decisión final se conocerá en las próximas horas, en medio de una fuerte atención mediática y social.

La carta de Cassie, una de las víctimas de Sean “Diddy” Combs

La cantante Cassie, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, le pidió al juez considerar "las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado".

"Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica", escribió en una carta, afirmando que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si "Diddy" Combs era liberado.

El ex astro del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente mayor, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de "Jane"— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

También de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como "freak-offs" o "noches de hotel".