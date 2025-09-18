CANAL RCN
Internacional

La viuda de Charlie Kirk asumirá el mando de Turning Point USA

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, asumirá el liderazgo de este grupo político juvenil en Estados Unidos.

Foto: AFP

AFP

septiembre 18 de 2025
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La viuda del activista de derecha asesinado Charlie Kirk ocupará su lugar al frente del grupo político juvenil Turning Point USA, anunciaron sus directivos el jueves.

Expulsan a estudiante que se burló del asesinato de Charlie Kirk: “Debe tener consecuencias”
RELACIONADO

Expulsan a estudiante que se burló del asesinato de Charlie Kirk: “Debe tener consecuencias”

Dos días después de que su esposo fuera asesinado a tiros en un campus universitario, presuntamente por un hombre armado de 22 años, Erika Kirk dijo a sus seguidores: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá".

Ahora, la junta directiva de la organización afirma que Erika Kirk ocupará el lugar de su esposo como líder.

Erika Kirk asume liderazgo de Turning Point tras el asesinato de Charlie Kirk

"La junta directiva de Turning Point ha elegido por unanimidad a Erika Kirk como nueva directora ejecutiva y presidenta de la junta", publicó el jueves en X.

"En conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de fallecer".

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen
RELACIONADO

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

Su muerte provocó un profundo duelo entre los conservadores por un hombre al que aclamaban como defensor de la libertad de expresión y los valores cristianos.

"Atrápala": hallan extraños mensajes grabados en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk
RELACIONADO

"Atrápala": hallan extraños mensajes grabados en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk

Reacciones oficiales y mediáticas tras el asesinato de Charlie Kirk

Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta, y el vicepresidente JD Vance voló a Utah para acompañar a la familia Kirk en el traslado de sus restos, en una inusual muestra de dolor oficial.

El tiroteo también puso de manifiesto las divisiones en la sociedad estadounidense. Se ha informado sobre personas que fueron despedidas tras publicar en redes sociales mensajes celebrando la muerte de Kirk o burlándose de él.

El miércoles, el presentador Jimmy Kimmel se convirtió en la última víctima cuando la televisora ABC anunció la suspensión indefinida del programa "En Vivo con Jimmy Kimmel".

La decisión llegó luego de que el gobierno estadounidense amenazara con acciones legales tras comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas del asesinato de Kirk.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos toma radical decisión con visas de extranjeros: esta es la razón

Estados Unidos

¿La mencionaba en sus canciones? Nueva pista sobre el hallazgo de adolescente en carro del rapero d4vd

Cuba

Cuba denuncia que sus isleños viven a oscuras por embargo de los Estados Unidos

Otras Noticias

Miguel Uribe

Abogado de la familia Uribe Turbay denunció al presidente Petro ante la ONU

A través de su cuenta oficial en X, el abogado de Miguel Uribe confirmó que presentó una queja formal contra el mandatario.

Registraduría Nacional de Colombia

Estos son los departamentos con más “Brayan” registrados en Colombia

La Registraduría reveló los departamentos con más Brayan en Colombia. Cundinamarca lidera el listado, mientras San Andrés es el que menos registra. Conozca las cifras completas.

Radamel Falcao García

Falcao habló sobre el mal estado de las canchas del FPC: "Parece que estás entrenando en la arena de Miami"

Turismo

Aerolínea lanzó hasta 70 % de descuento en vuelos por amor y amistad

Alimentos

¿Cuáles son los riesgos de consumir proteínas en polvo de manera excesiva?