Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

El pasado 10 de septiembre de 2025, mientras que se encontraba en un evento en Utah Valley University, fue asesinado Charlie Kirk, el influencer y activista política afín al presidente Donald Trump.

Mientras que Charlie Kirk se encontraba hablando al lado de una de las estatuas de la entidad educativa, fue baleado y, aunque lo trasladaron de inmediato a un hospital de primer nivel, se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

RELACIONADO Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk enfrenta cargos de homicidio agravado y posible pena de muerte

El disparo que recibió Charlie Kirk ingresó en la zona de su cuello y Donald Trump, a través de las redes sociales, confirmó el deceso, lo rechazó y le solicitó a las autoridades actuar de inmediato.

En consecuencia, después de que se difundieron imágenes relacionadas con los movimientos que realizó el presunto asesino de Charlie Kirk tras el crimen, fue capturado el principal sospecho, que se identificó como Tyler Robinson.

El arresto se llevó a cabo en el condado de Washington, el 12 de septiembre, luego de que los padres de Tyler Robinson lo reconocieron en las imágenes difundidas por las autoridades y le dijeron que tenía que entregarse.

En medio de esa coyuntura, Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, compareció ante la corte el pasado 16 de septiembre, mediante una audiencia virtual, y conoció que se solicitará una pena de muerte en su contra.

Además, en medio de la investigación, se filtraron los presuntos mensajes que él habría enviado tras el asesinato de Charlie Kirk.

Estos son los mensajes que habría enviado Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, tras el crimen

Paralelo a la primera diligencia de Tyler Robinson en la corte, se filtró esta presunta conversación con su compañero de habitación:

Robinson: Todavía estoy bien, pero estoy atrapado en Orem. No debería pasar mucho tiempo antes de que pueda volver a casa, pero todavía tengo que agarrar mi rifle. Lamento involucrarte.

Compañero: No lo hiciste tú, ¿verdad?

Robinson: Lo siento.

Compañero: ¿No habían agarrado a la persona que lo hizo?

Robinson: No, agarraron a un viejo loco luego de que interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado tomar mi rifle poco después, pero la mayor parte de ese lado de la ciudad se cerró.

Compañero: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Compañero: Sí.

Robinson: Tuve suficiente de su odio. Algo de odio no se puede negociar. Si soy capaz de agarrar mi rifle sin ser visto, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo.

Compañero: ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?

Robinson: Un poco más de una semana, creo. Puedo acercarme a él, pero hay un coche patrulla aparcado justo al lado. Creo que ya barrieron el lugar.

¿Qué cargos enfrenta Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, ante la justicia de Estados Unidos?

Luego del arresto, la Fiscalía le indicó a Tyler Robinson que será imputado formalmente por los siguientes delitos: