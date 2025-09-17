Expulsan a estudiante que se burló del asesinato de Charlie Kirk: “Debe tener consecuencias”

La población en Estados Unidos sigue conmocionada por el asesinato de Charlie Kirk. El activista afín al presidente Donald Trump se encontraba en un evento al aire libre en la Universidad de Utah, cuando le dispararon.

Desde hace varios años, Kirk había ganado notoriedad en redes sociales. Su activismo lo llevó a ser cercano a Trump, a quien apoyó en sus dos elecciones presidenciales.

Principal sospechoso está bajo custodia

El crimen se cometió el 10 de septiembre. Los videos han sido inquietantes y muestran el momento en el que Kirk recibe el disparo en el cuello. A pesar de ser trasladado a un centro médico, falleció.

Bajo custodia está Tyler Robinson, el principal sospechoso. Se cree que subió a un tejado y con un rifle de mirada telescópica, le disparó al activista de 31 años. 33 horas después del suceso, se entregó.

Con el paso de los días, han sido varias las pruebas que lo inculpan. Por ejemplo, el ADN del gatillo del rifle coincide con el suyo. Además, se encontraron mensajes en los que Robinson anticipó lo que iba a ocurrir.

Al ser un crimen tan mediático, son varias las reacciones que ha generado. Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en que tomarán acciones para aquellas personas que se burlen del asesinato.

Video del estudiante burlándose

Muestra de ello fue lo ocurrido en la Universidad de Texas. Durante un evento conmemorativo realizado por Turning Point (organización que Kirk cofundó), un estudiante se burló.

Este hombre imitó la muerte a modo de ofensa. Después, se acercó a una estatua y la escupió. Antes de irse, sacó un vaporizador de marihuana, objeto que no se puede usar en el campus de la universidad.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se pronunció al respecto: “Esta conducta no es aceptada en nuestras escuelas (…) Burlarse de un asesinato debe tener consecuencias”. En la noche del 16 de septiembre informó que el estudiante fue expulsado.