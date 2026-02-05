Reconocida aerolínea retomará vuelos entre Colombia y Venezuela tras dos meses suspendidos: ¿desde cuándo?

Después de casi dos meses de suspensión, los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela volverán a operar.

La reactivación de esta conexión aérea se da tras una prolongada interrupción ocurrida a finales de noviembre, en medio de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y restricciones al sobrevuelo en la región.

La suspensión afectó a varias aerolíneas internacionales que operaban entre ambos países, luego de que se desplegaran acciones militares contra supuestas narcolanchas en el Caribe y se establecieran alertas de seguridad aérea que obligaron a detener los vuelos entre Bogotá y Caracas.

Avianca retomó vuelos entre Colombia y Venezuela

La aerolínea colombiana confirmó que retomará sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del 12 de febrero, con una operación diaria.

Según informó la compañía en un comunicado, la decisión se tomó luego de realizar una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, en coordinación con las autoridades de aviación de Colombia y Venezuela.

Este análisis permitió concluir que existen las condiciones necesarias para reactivar la ruta de manera regular.

¿Por qué avianca había suspendido los vuelos entre Colombia y Venezuela?

La suspensión de los vuelos, al igual que ocurrió con otras aerolíneas internacionales, se produjo por fuertes tensiones.

En ese momento, varias compañías decidieron cancelar sus operaciones entre las capitales de ambos países ante los ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y las restricciones impuestas para el tránsito aéreo.

Posteriormente, tras los bombardeos de Washington sobre Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el regulador estadounidense de aviación (FAA) levantó la prohibición que impedía a las aerolíneas comerciales sobrevolar el Caribe, lo que abrió nuevamente la puerta a la reactivación de rutas internacionales.

En ese mismo escenario, otras aerolíneas comenzaron a anunciar su regreso a Venezuela. A finales de enero, la compañía portuguesa TAP confirmó la reanudación de sus vuelos, apenas 20 días después de que la panameña Copa y su filial colombiana Wingo comunicaran decisiones similares.

¿Cómo adquirir vuelos desde Colombia hacia Venezuela con avianca?

Avianca indicó además que la venta de boletos ya se encuentra habilitada, tanto a través de sus canales virtuales como en sus puntos físicos de venta, permitiendo a los pasajeros adquirir tiquetes para los vuelos que se reanudarán desde febrero.