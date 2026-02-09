Camioneros anuncian que podrían irse a paro dentro de poco: ¿Por qué? Estas son las razones

El pasado sábado 7 de enero, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), se pronunció sobre el compromiso del Gobierno con Ecuador.

Desde hace varias semanas, ha habido tensión entre Colombia y Ecuador. El punto de partida fue la imposición de aranceles del 30% a los productos colombianos, los cuales comenzaban a regir el 1 de febrero.

¿Qué ha pasado entre Colombia y Ecuador?

El Gobierno de Daniel Noboa tomó la decisión por la crítica situación de inseguridad en la frontera, donde operan principalmente las disidencias en el lado colombiano y Los Choneros en el país vecino.

Colombia respondió con la suspensión en la venta de energía, el que es quizás el sector comercial más importante en cuanto a la relación económica de ambos.

Sin embargo, con el paso de los días, la tensión ha mermado y se han encontrado soluciones. Una de las más recientes la reveló la Cancillería ecuatoriana tras una reunión con la cartera homóloga.

El primer acuerdo fue que Colombia se comprometió con la erradicación de cultivos de coca, minería ilegal y fortalecer las medidas en la seguridad. Además, le pondrá la lupa al traslado de personas privadas de la libertad.

La dura crítica del gremio

También se llegó a un punto medio con lo que respecta al levantamiento de la medida de la energía. Es decir, el retorno de los contratos con agentes privados de Ecuador. Por su parte, el país vecino revisará la tarifa del uso del oleoducto y el paso del Río San Miguel, en donde los carrotanques cumplen una función indispensable.

Ahora bien, ¿por qué se pronunció el gremio? Resulta que Colombia se comprometió en aceptar el paso de camiones ecuatorianos sin trasbordo y viceversa. Para la ACC, es una “decisión grave, equivocada y perjudicial que demostró ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas”.

De igual forma, indicó que el Ministerio de Transporte no comunicó esta posibilidad en las mesas que se adelantan con el Paro Nacional Camionero. Calificó la decisión entonces como algo hecho a las espaldas que podría radicar en un incumplimiento a los acuerdos.

En ese orden de ideas, el gremio dijo que no descartan convocar a movilizaciones: “Los transportadores colombianos nos declaramos en alerta máxima”.