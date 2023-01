Expulsar sacerdotes pederastas y otros legados de Benedicto XVI

Durante la mañana de este jueves se celebró la ceremonia de sepultura del papa emérito Benedicto XVI en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, con una eucaristía que oficiada por el papa Francisco.

Luego de terminar el rito católico, el ataúd que transportaba el cuerpo de Joseph Ratzinger salió por la plaza de San Pedro que estaba colmada por miles de fieles que se acercaron para darle el último adiós. Posteriormente, los restos fueron sepultados en la cripta vaticana, en donde descansó también el cuerpo de San Juan Pablo II hasta 2011.

Lo que llamó la atención de muchos fue que el protocolo de las exequias para despedir a Benedicto XVI se desarrolló de forma muy similar al de un papa en ejercicio, como el que se realizó en 2005 con San Juan Pablo II. El vaticanista Hernán Alejandro Olano estuvo con Noticias RCN para explicar este y otros asuntos concernientes al fallecimiento del papa emérito.

"Sí, una misa que tuvo algunas modificaciones en relación con el protocolo previsto. También, desde el momento de la velación, el cadáver de Benedicto no tenía ni el palio ni tampoco los demás atributos pontificios. Incluso tenía los zapatos de color rojo. Así que aunque no haya algo establecido, ya esto se volverá costumbre tendrá que quedar dentro de las disposiciones vaticanas, porque hace algunos meses se le preguntó al papa Francisco que cuál era el protocolo de los papas eméritos y dijo que no era ocasión de hablar, pero llegó el momento el 31 de diciembre con el fallecimiento de Benedicto y todo lo que se dispuso para el día de hoy quedará reseñado por la Santa Sede ante una eventual futura renuncia de un pontífice y su fallecimiento estando otro en ejercicio en el trono de Pedro", dijo.

Legado de Benedicto XVI

No hay duda de que Benedicto XVI es uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica en la historia. Dentro de sus textos sublimes están tres encíclicas, cuatro exhortaciones, tres libros de la vida de Jesús y un buen número de obras que marcaron un sello importante dentro de la teología.

Además, Benedicto quedará en la historia como el primer papa que empezó a tomar medidas contundentes dentro de la Iglesia por las denuncias de abuso sexual contra sacerdotes pederastas, y así, construyó un legado innegable que perdurará para siempre en la humanidad.

"El legado de Benedicto XVI no está solo en las tres encíclicas, sino también en la lucha contra la dictadura del relativismo, contra el proceso de secularización. Sin embargo, Benedicto, aunque fue criticado por temas de pederastia, expulsó de la Iglesia a más de 400 sacerdotes. Nombró al primer musulmán como profesor de la Universidad Gregoriana para impartir clases de Corán. Acogió a muchísimos sacerdotes y a sus familias para que vivieran la fe y en últimas fue una persona que siempre habló de la razón y de la fe. Una fe razonada y una búsqueda de la verdad a través de su lema 'Cooperatores Veritatis'", concluyó Olano.