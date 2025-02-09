CANAL RCN
Xi Jinping se reunirá con Vladimir Putin y Kim Jong Un en Pekín este miércoles

China, de acuerdo con analistas internacionales, estaría promoviendo un nuevo orden en las relaciones internacionales, que no tenga a occidente a la cabeza.

Foto: AFP
Foto: AFP

septiembre 02 de 2025
11:39 a. m.
El presidente de China, Xi Jinping, se reunirá este miércoles con los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y Corea del Sur, Kim Jong Un, en lo que algunos analistas sugieren que sería una reunión tripartita en contra de los Estados Unidos, como líder mundial tras la postguerra.

El primer encuentro entre Xi, Putin y Kim se dará en el desfile militar de Pekín para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, al que otros líderes mundiales fueron invitados.

Vladimir Putin reveló qué pasó en la reunión con Trump sobre la guerra en Ucrania
Vladimir Putin reveló qué pasó en la reunión con Trump sobre la guerra en Ucrania

Ya el lunes, los presidentes de China y Rusia se habían reunido en la ciudad de Tianjin para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). La primera, desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

China lideraría una campaña para descentralizar el poder, desde la OCS:

Según dijo el profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, Dylan Loh, a la agencia de noticias AFP, “China lleva mucho tiempo tratando de presentar a la OCS como un bloque de poder no liderado por Occidente que promueve un nuevo tipo de relaciones internacionales que, según afirma, es más democrático”.

Una teoría que cobró aún más fuerza cuando el asesor presidencial de Rusia, Yury Ushakova, reveló a la agencia TASS que, en su reunión junto a altos asesores, Putin reveló a Xi detales sobre la cumbre en Alaska, en la que se encontró con Trump:

Rusia afirma que "no hay ninguna reunión prevista" entre los presidentes Putin y Zelenski
Rusia afirma que "no hay ninguna reunión prevista" entre los presidentes Putin y Zelenski

“Nuestro presidente se comunicó detalladamente, por supuesto, con el presidente de la República Popular China. Se reunieron y pudieron conversar de forma activa y muy efectiva. Incluso, como me contó nuestro presidente, se discutieron los últimos contactos con los estadounidenses, nuestros contactos con ellos”.

Xi llegó a Pekín este martes en su característico tren verde:

Para completar la postal de los tres líderes que desafían a los Estados Unidos en oriente, el líder del régimen norcoreano, Kim Jong Un, llegó a Pekín este martes, a bordo del tren verde en el que viajó a Vietnam en 2018 para reunirse con Trump.

Por “motivos de seguridad”, Kim no suele viajar en avión. Y, aunque limitó sus viajes al extranjero después de la pandemia, Trump señaló en una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, que buscará reunirse de nuevo con el líder del Partido del Trabajo de Corea.

