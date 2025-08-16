CANAL RCN
Internacional

Vladimir Putin reveló qué pasó en la reunión con Trump sobre la guerra en Ucrania

El presidente ruso señaló que discutió con Trump los medios para lograr la paz en Ucrania sobre una base justa.

Foto: AFP

AFP

agosto 16 de 2025
12:16 p. m.
El presidente ruso Vladimir Putin declaró el sábado 16 de agosto que habló durante el encuentro con su par estadounidense Donald Trump sobre los medios para detener el conflicto en Ucrania "sobre una base justa".

Dirigiéndose a altos funcionarios en Moscú, al día siguiente de las conversaciones en Alaska, Putin subrayó que la cumbre con Trump fue "oportuna y muy útil", según declaraciones publicadas por el Kremlin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el sábado a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y a otros dirigentes europeos sobre el resultado de su reunión con el ruso Vladimir Putin, indicó una portavoz de la Comisión Europea (CE).

Trump llamó a Zelenski después de su reunión con Putin

Esta conversación telefónica, en la que participaron entre otros la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y los gobernantes de Francia, Alemania y Reino Unido, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, duró "algo más de una hora", según esa misma fuente.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump mantuvo una larga llamada con Zelenski en el vuelo de regreso de Alaska.

El mandatario republicano también habló con los líderes de la OTAN, agregó la misma fuente. La presidencia ucraniana afirmó que:

Fue una llamada larga, primero entre los presidentes Zelenski y Trump, y luego los dirigentes europeos se sumaron a ellos.

Detalles de la reunión Putin – Trump en Alaska

Ucrania y los europeos esperaban haber convencido al presidente estadounidense Donald Trump el miércoles de que sellara un alto el fuego con su par ruso Vladimir Putin, más de tres años después de que el ejército ruso invadiera Ucrania.

Pero no fue así. "Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington.

Esta es una victoria para Putin, cuyas tropas han logrado avances recientes en el este de Ucrania.

El presidente ruso exigió desde un principio un "acuerdo de paz" más general, para, según él, abordar las "causas profundas" de la guerra, empezando por el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN. Moscú considera esta alianza militar una amenaza existencial.

Según Kiev, el ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes, en momentos en que se desarrollaba la cumbre entre Trump y Putin en Alaska. El ejército ruso reivindicó el sábado la toma de dos localidades en el este de Ucrania.

