Empresario multimillonario habría viajado a Venezuela para pedirle a Maduro que renuncie

Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Recientemente, se conocieron detalles sobre la llamada que tuvieron Donald Trump y Nicolás Maduro.

La charla, no superior a 15 minutos, se dio el viernes 21 de noviembre. Reuters reveló que el líder del régimen puso sobre la mesa su propuesta de abandonar el poder bajo condiciones.

La llamada con Trump y el ultimátum

Salir del país con su familia, gozar de amnistía y el levantamiento de las sanciones contra sus cercanos: así fue la propuesta. El presidente de Estados Unidos no dio luz verde y le colocó como fecha límite el viernes 28 de noviembre (una semana después) para que le pusiera punto final a su mandato.

Aunque esto no ocurrió, EE. UU. tomó acciones, tal y como se evidenció con el tema del espacio aéreo venezolano, el cual ha ido de la mano con las alertas para aquellos que deseen viajar hacia allá. Producto de ello, las aerolíneas han cancelado sus rutas con Caracas.

En las últimas horas, Bloomberg reveló que un poderoso empresario presuntamente viajó hasta el Palacio de Miraflores y le dijo a Maduro que renunciara.

¿Quién es el reconocido empresario?

Con base en lo revelado por el medio, habría sido Joesley Batista, quien es copropietario de JBS NV. De acuerdo con Forbes, su fortuna alcanza los 4.9 billones de dólares. Su empresa se dedica al procesamiento de carnes y es una de las más grandes a nivel mundial en este sector.

Bloomberg informó que el brasileño presuntamente se reunió con el líder del régimen el domingo 23 de noviembre, dos días después de la llamada. Se cree que le pidió la dimisión y así poner en marcha una transición pacífica del poder.

La investigación del medio indicó que hace años, JBS y Maduro cerraron un negocio para el suministro de carne y pollo por 2.100 millones de dólares.