Llegó a Venezuela el primer vuelo desde Europa después de la caída de Nicolás Maduro

La aerolínea Air Europa fue la responsable de este vuelo, marcando un punto clave en el retorno a las actividades aéreas comerciales.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

AFP

febrero 17 de 2026
09:40 p. m.
En la noche de este martes 17 de febrero, a Venezuela llegó el primer vuelo proveniente de España después del arresto y extracción de Nicolás Maduro, operación llevada a cabo por Estados Unidos el 3 de enero.

Un avión Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea Air Europa aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía a las 9:00 p.m. hora local. Es importante recordar que, tras la advertencia de Estados Unidos en septiembre, varias empresas habían cancelado sus rutas hacia Venezuela.

Reapertura del espacio aéreo venezolano

La alerta de EE. UU. fue consecuencia del despliegue militar en el Caribe y Pacífico que ha dejado presuntas narcolanchas destruidas. Además, fue la antesala para la operación del 3 de enero.

A finales de enero, el presidente Donald Trump había ordenado la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales, siendo uno de los primeros resultados tras los diálogos con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Con el arribo del avión de Air Europa, otras aerolíneas están contemplando retomar esa ruta. Por ejemplo, Iberia está analizando las garantías de seguridad y TAP (de Portugal) dio a conocer que retomará sus conexiones.

¿Qué ha cambiado en Venezuela sin Maduro?

En Sudamérica, Avianca y Copa reanudaron sus operaciones hace poco. Yendo por arriba del continente, American Airlines está dispuesta a seguir el camino de las otras compañías.

La transición en Venezuela ha quedado en manos de Rodríguez, quien ya ha tomado decisiones contundentes. Por ejemplo, ha avanzado en la liberación de presos políticos, dialogado con Estados Unidos en materia de petróleo y la eliminación de misiones o programas creados bajo el régimen de Hugo Chávez y Maduro.

Con lo que respecta a Maduro, lo cierto es que el próximo 26 de marzo será su segunda comparecencia ante el tribunal de Manhattan, Nueva York. Lo acusan de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

