¡Medellín le ganó al último minuto a Liverpool en Copa Libertadores!: vea los goles y resumen

Vea los goles y el resumen del juego entre Medellín y Liverpool por la ida de la fase previa de la Copa Libertadores.

Medellín
febrero 17 de 2026
09:31 p. m.
Independiente Medellín consiguió una victoria de gran valor en territorio uruguayo tras imponerse 2-1 sobre Liverpool de Montevideo en el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores. El conjunto antioqueño se quedó con el triunfo en el último minuto, en un encuentro intenso que dejó al equipo colombiano con ventaja de cara al duelo de vuelta en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo mostró carácter en condición de visitante y supo golpear en los momentos decisivos para llevarse un resultado que no solo lo deja mejor posicionado en la serie, sino que también fortalece la confianza del plantel.

Un partido disputado y de alta tensión

Desde el arranque, el compromiso se jugó con ritmo intenso. Liverpool intentó hacer valer su localía con presión alta y aproximaciones por las bandas, mientras que Medellín apostó por un planteamiento ordenado y transiciones rápidas.

El equipo colombiano logró abrir el marcador gracias a Francisco Fydriszewski, quien aprovechó una jugada ofensiva bien elaborada para poner en ventaja al conjunto visitante. El gol le dio tranquilidad al Medellín, que comenzó a manejar mejor los tiempos del partido y a cerrar los espacios en defensa.

Sin embargo, el conjunto uruguayo reaccionó y encontró el empate en el segundo tiempo, lo que volvió a encender la tensión en el estadio. El encuentro entró en un tramo final abierto, con ambos equipos buscando el gol que les diera ventaja en la serie.

Gol agónico y ventaja para la vuelta

Cuando todo parecía encaminado a un empate, apareció el defensor Hayen Palacios para marcar el tanto del triunfo en los minutos finales. El gol desató la celebración del banco visitante y significó un golpe anímico importante para el rival.

El 2-1 deja a Independiente Medellín con una ventaja valiosa de cara al partido de vuelta en el Atanasio Girardot, donde tendrá el respaldo de su hinchada para intentar sellar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Más allá del resultado, el triunfo representa un impulso en lo anímico para el equipo antioqueño, que venía buscando una victoria de este tipo para fortalecer su confianza. Ahora, el ‘Poderoso’ tendrá la oportunidad de cerrar la serie en casa y dar un paso más en su objetivo de avanzar en el torneo continental.

