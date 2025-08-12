CANAL RCN
Internacional

Localidad francesa ofrece 1.000 euros a mujeres que den a luz para evitar cierre

La iniciativa se enmarca en un escenario de declive de la natalidad en Francia y en la Unión Europea.

diciembre 08 de 2025
06:40 p. m.
La ciudad de Saint-Amand-Montrond, en el centro de Francia, anunció que a partir de enero entregará vales por 1.000 euros (1.160 dólares) a las futuras madres que decidan dar a luz en su maternidad local, en un intento por evitar el cierre de la unidad hospitalaria.

La medida fue aprobada el jueves por la noche por los concejales de esta localidad de unos 10.000 habitantes, luego de que la dirección del hospital proyectara apenas 226 nacimientos para finales de año, lejos del requisito legal de 300 partos anuales necesarios para mantener abierta la maternidad.

El alcalde, Emmanuel Riotte, defendió la iniciativa: “No estamos pagando a las mujeres para que tengan bebés, estamos dando dinero a mujeres que ya están embarazadas y deciden dar a luz en Saint-Amand”. Los vales deberán ser gastados en comercios locales, como parte de un plan que busca también dinamizar la economía de la ciudad.

Riotte aclaró que las madres deberán asistir a controles prenatales y que los partos complicados serán “redirigidos a un hospital especializado”.

Debate médico y político

La propuesta ha generado críticas en el sector sanitario. Anne Wernet, representante del sindicato de anestesiólogos, advirtió que las maternidades rurales suelen tener dificultades para atraer personal cualificado y que mantenerlas abiertas puede poner en riesgo a madres y recién nacidos.

“En pequeñas clínicas rurales no pasa nada durante mucho tiempo y, cuando surge un problema, no hay nadie allí para manejarlo adecuadamente”, señaló.

En contraste, los políticos locales defienden la importancia de la maternidad como fuente de empleo. En Saint-Amand-Montrond, la unidad cuenta con 34 trabajadores, dentro de los 675 empleados del hospital y del asilo de ancianos.

Contexto nacional

La iniciativa se enmarca en un escenario de declive de la natalidad en Francia y en la Unión Europea. El país registró en 2023 una tasa de 1,6 hijos por mujer, la segunda más alta del bloque después de Bulgaria, según datos de la UE.

En paralelo, el número de salas de maternidad en Francia se redujo en aproximadamente una quinta parte en la última década, quedando en 457 en 2023, lo que refleja la presión sobre los servicios de salud en zonas rurales.

