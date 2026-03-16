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Más de 70.000 policías y militares se despliegan en Ecuador: serán 15 días de operaciones antinarco

El gobierno de Daniel Noboa inicia operaciones contra el narcotráfico en cuatro provincias, con asesoramiento estadounidense y estrictas restricciones nocturnas para frenar la violencia.

Despliegue militar en Ecuador
FOTO: Ministerio de Defensa de Ecuador

AFP

marzo 16 de 2026
06:36 a. m.
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Ecuador dio inicio a una ofensiva contra el narcotráfico que se extenderá durante 15 días y que contará con el apoyo de Estados Unidos, en un intento por frenar el avance de las organizaciones criminales en el país.

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El plan fue anunciado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien confirmó que las operaciones comenzarán el domingo en la noche y se mantendrán hasta el 31 de marzo con una fuerte presencia de fuerzas militares y policiales.

La estrategia se implementa en medio del aumento de la violencia asociada al crimen organizado y el tráfico de drogas, que ha golpeado con fuerza a varias regiones de ese país.

Operativo militar contra el narcotráfico en Ecuador

Según el Ministerio del Interior, cerca de 75.000 militares y policías participarán en esta ofensiva contra las bandas narcotraficantes. El despliegue incluye caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros que patrullarán las zonas más afectadas por la violencia criminal.

Las operaciones se desarrollarán con asesoramiento de Estados Unidos, aliado estratégico de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no ha confirmado si habrá presencia directa de tropas estadounidenses en el territorio durante la misión.

Ecuador, pese a no ser productor de cocaína, se ha convertido en un punto clave para el envío de droga hacia Estados Unidos. Su ubicación geográfica ha facilitado el crecimiento de redes criminales que utilizan puertos ecuatorianos para exportar estupefacientes.

Toque de queda y medidas de seguridad en cuatro provincias

Como parte del plan de seguridad, el gobierno decretó toque de queda entre las 23:00 y las 05:00 en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Durante ese horario, los ciudadanos deberán permanecer en sus hogares, salvo excepciones para personal médico, de emergencias o viajeros con tiquetes de avión.

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El ministro John Reimberg explicó que también se instalarán controles y puntos de verificación, similares a los utilizados durante la pandemia, para reforzar la vigilancia y evitar el desplazamiento de grupos criminales durante la noche.

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