CANAL RCN
Colombia Video

Asesinato del director de la Dian seccional Tuluá: los nuevos detalles durante la audiencia contra 'El Buda'

Lo revelado en la diligencia judicial abre un camino hacia la identificación de los autores intelectuales del homicidio.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
07:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dian en Tuluá ocurrido el pasado 18 de diciembre, sigue generando conmoción y nuevas revelaciones.

Gobernación del Valle del Cauca ofrece millonaria recompensa por asesinato del director de la Dian en Tuluá
RELACIONADO

Gobernación del Valle del Cauca ofrece millonaria recompensa por asesinato del director de la Dian en Tuluá

Durante la primera audiencia contra Cristian Alexis Muñoz, alias el Buda, señalado como uno de los sicarios, la Fiscalía expuso detalles que apuntan a que el crimen estaría directamente relacionado con las denuncias de corrupción que la víctima había realizado dentro de la entidad.

Las autoridades habían atribuido el ataque a retaliaciones por la lucha contra el contrabando y la corrupción liderada por Calado. Sin embargo, lo revelado en la diligencia judicial abre un camino hacia la identificación de los autores intelectuales del homicidio, un aspecto que la familia insiste en esclarecer.

Director seccional de la Dian en Tuluá no tenía amenazas de ningún tipo: secretario de Gobierno municipal
RELACIONADO

Director seccional de la Dian en Tuluá no tenía amenazas de ningún tipo: secretario de Gobierno municipal

Denuncias de corrupción, el trasfondo del crimen

Según la Fiscalía, Calado habría entregado información clave a organismos de vigilancia del Estado sobre irregularidades en la Dian de Tuluá. Estas acciones lo habrían convertido en objetivo de estructuras criminales vinculadas al contrabando y la corrupción.

La hipótesis refuerza la idea de que el asesinato no fue un hecho aislado, sino una respuesta a las denuncias que comprometían intereses ilegales en la región.

Asesinan al director seccional de la Dian en Tuluá, Valle del Cauca
RELACIONADO

Asesinan al director seccional de la Dian en Tuluá, Valle del Cauca

La exigencia de la familia de Gilberto Calao: conocer quién dio la orden

Aunque alias El Buda ya se encuentra tras las rejas, los familiares de la víctima recalcan que el proceso no puede limitarse a identificar a los ejecutores materiales del crimen.

“No podemos conformarnos solamente con saber quiénes apretaron el gatillo, sino esperar la verdad sobre quiénes determinaron que esto ocurriera”, señalaron.

La expectativa ahora está puesta en que las investigaciones permitan llegar hasta los responsables intelectuales y esclarecer quién ordenó el asesinato del entonces director de la Dian en Tuluá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecopetrol

Apagón en la Refinería de Cartagena: Ecopetrol activa plan de contingencia por falla en el suministro de energía

Incendios

Abuelito sufrió quemaduras por salvar a su nieto, un bebé atrapado en voraz incendio en Cali

Antioquia

Ejército captura a 14 disidentes de las Farc en Antioquia al mando de 'Mordisco'

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 16 de marzo de 2026

Este lunes 16 de marzo, llega con una energía que invita a ordenar ideas, tomar decisiones y empezar la semana con claridad.

Automovilismo

Ministerio de Transporte confirma qué motos no deberán hacer tecnomecánica en 2026

La Ley 2294 de 2023 cambió las reglas de la revisión tecnomecánica en Colombia. Conozca qué motos no tendrán que hacer este trámite en 2026 y desde cuándo será obligatorio.

Dubái

Ataque con drones cerca del Aeropuerto de Dubái afectó operaciones aéreas

Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga ya tiene reemplazo para Aldair Quintana: este sería el nuevo arquero titular

Enfermedades

OPS alerta sobre la transmisión sostenida de la fiebre amarilla en Sudamérica