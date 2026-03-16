Asesinato del director de la Dian seccional Tuluá: los nuevos detalles durante la audiencia contra 'El Buda'

El asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dian en Tuluá ocurrido el pasado 18 de diciembre, sigue generando conmoción y nuevas revelaciones.

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Durante la primera audiencia contra Cristian Alexis Muñoz, alias el Buda, señalado como uno de los sicarios, la Fiscalía expuso detalles que apuntan a que el crimen estaría directamente relacionado con las denuncias de corrupción que la víctima había realizado dentro de la entidad.

Las autoridades habían atribuido el ataque a retaliaciones por la lucha contra el contrabando y la corrupción liderada por Calado. Sin embargo, lo revelado en la diligencia judicial abre un camino hacia la identificación de los autores intelectuales del homicidio, un aspecto que la familia insiste en esclarecer.

Denuncias de corrupción, el trasfondo del crimen

Según la Fiscalía, Calado habría entregado información clave a organismos de vigilancia del Estado sobre irregularidades en la Dian de Tuluá. Estas acciones lo habrían convertido en objetivo de estructuras criminales vinculadas al contrabando y la corrupción.

La hipótesis refuerza la idea de que el asesinato no fue un hecho aislado, sino una respuesta a las denuncias que comprometían intereses ilegales en la región.

La exigencia de la familia de Gilberto Calao: conocer quién dio la orden

Aunque alias El Buda ya se encuentra tras las rejas, los familiares de la víctima recalcan que el proceso no puede limitarse a identificar a los ejecutores materiales del crimen.

“No podemos conformarnos solamente con saber quiénes apretaron el gatillo, sino esperar la verdad sobre quiénes determinaron que esto ocurriera”, señalaron.

La expectativa ahora está puesta en que las investigaciones permitan llegar hasta los responsables intelectuales y esclarecer quién ordenó el asesinato del entonces director de la Dian en Tuluá.