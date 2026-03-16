Trump advierte un “mal futuro” para la OTAN si no ayudan a resolver la crisis en el estrecho de Ormuz

La tensión geopolítica volvió a escalar luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera un llamado directo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que intervenga y ayude a mantener abierto el estratégico Estrecho de Ormuz, bloqueado en medio del conflicto militar con Irán.

El mandatario estadounidense aseguró que sus aliados deben respaldar a Washington en la protección de esta ruta marítima clave para el comercio.

En declaraciones al diario Financial Times, Trump incluso advirtió que el futuro de la alianza militar podría verse afectado si los países miembros no responden al llamado.

“Siempre estamos ahí para la OTAN, los estamos ayudando con Ucrania. Será interesante ver qué país no nos ayuda con un esfuerzo muy pequeño como es mantener el estrecho abierto”, afirmó el presidente durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One.

El estrecho de Ormuz, una de las principales rutas petroleras del planeta, permanece bloqueado desde finales de febrero tras el inicio de ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

El cierre de este paso marítimo ha encendido las alarmas en los mercados internacionales, ya que por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

Donald Trump y la OTAN: presión para custodiar el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense insistió en que otras potencias deberían involucrarse en la vigilancia de la zona, argumentando que son las principales beneficiarias del petróleo que pasa por el Golfo Pérsico.

Según Trump, países europeos y asiáticos dependen mucho más que Estados Unidos del crudo transportado por esta vía.

Nosotros obtenemos apenas un 1% o 2% de nuestro petróleo de Ormuz. En cambio, China obtiene cerca del 90%. Es lógico que quienes se benefician del estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra nada malo allí, afirmó.

Trump también indicó que Washington ya está conversando con varios países para coordinar patrullajes navales que permitan mantener abierta la navegación en la zona.

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Incluso mencionó la posibilidad de que algunas naciones aporten buques dragaminas y embarcaciones militares para prevenir ataques o sabotajes.

No los quiero después de ganar la guerra. Los quería antes de que empezara la guerra'. Así que, independientemente de si recibimos apoyo o no, lo recordaremos.

El mandatario sostuvo que Irán se encuentra debilitado militarmente tras los recientes bombardeos y aseguró que el gobierno de Teherán estaría interesado en negociar un acuerdo con Washington.

No sé si quiero llegar a un acuerdo porque, en primer lugar, nadie sabe con quién se está tratando, porque la mayoría de sus líderes han sido matados. Así que ni siquiera sé si queremos llegar a un acuerdo. Ellos sí que quieren llegar a un acuerdo a toda costa.

Bloqueo del estrecho de Ormuz y respuesta de la Unión Europea

Desde Europa, sin embargo, el mensaje fue más prudente. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló que el control del estrecho de Ormuz no corresponde al ámbito de acción de la OTAN.

“Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente, pero en realidad esto queda fuera de su ámbito de actuación. No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz”, explicó la funcionaria al llegar a una reunión de ministros de Exteriores del bloque europeo.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles para el suministro energético global y cualquier interrupción en su tráfico puede impactar directamente en los precios del petróleo y, por extensión, en el costo de combustibles y transporte en distintas economías.

En Estados Unidos, el bloqueo ya comenzó a reflejarse en el aumento del precio de la gasolina, lo que ha generado presión política interna sobre la Casa Blanca.

La crisis también abre un nuevo capítulo en la relación entre Washington y sus aliados occidentales, ya que el artículo 5 del tratado fundacional de la OTAN establece la defensa colectiva solo cuando uno de sus miembros es atacado, no necesariamente cuando un aliado inicia una ofensiva militar.

Mientras continúan los contactos diplomáticos y las conversaciones con varios países, el futuro del estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los focos de mayor preocupación para la seguridad energética global.