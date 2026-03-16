CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: lunes 16 de marzo de 2026

Este lunes 16 de marzo, llega con una energía que invita a ordenar ideas, tomar decisiones y empezar la semana con claridad.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
07:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La jornada favorece la comunicación, la creatividad y la organización, por lo que es un buen momento para planear proyectos, retomar metas que habían quedado pausadas o aclarar situaciones con personas cercanas.

También será importante escuchar la intuición, ya que varios signos podrían sentir señales internas que los guíen hacia decisiones más acertadas.

“Me sorprende”: las reacciones más polémicas ante la eliminación de Beba en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

“Me sorprende”: las reacciones más polémicas ante la eliminación de Beba en La Casa de los Famosos

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy podrías sentir un impulso fuerte de tomar decisiones rápidas, especialmente en temas laborales o de estudio. Aunque tu energía natural te empuja a actuar de inmediato, conviene analizar bien el panorama antes de lanzarte.

En el amor, alguien cercano puede sorprenderte con una confesión o un gesto inesperado. Es un buen día para iniciar actividad física o retomar un plan que habías dejado pausado.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que tanto valoras se pone a prueba con pequeños cambios en tu rutina. No lo veas como algo negativo ya que estos movimientos pueden abrir puertas interesantes.

En temas económicos, evita compras impulsivas. En lo emocional, una conversación pendiente con alguien de confianza puede traer alivio y claridad.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará especialmente activa hoy, llena de ideas y curiosidad. Es un excelente momento para reuniones, entrevistas o cualquier actividad que implique comunicación.

Sin embargo, trata de no dispersarte en demasiados proyectos a la vez. En el amor, podrías sentir ganas de hablar con franqueza sobre algo que llevas tiempo guardando.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel este lunes. Puede que recuerdes situaciones del pasado o reflexiones sobre decisiones recientes. Tómate el día con calma y busca espacios tranquilos para ordenar tus pensamientos. Un familiar o amigo cercano podría necesitar tu apoyo. Tu sensibilidad será clave para ayudar.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy tu carisma natural se hará notar. En el trabajo o en entornos sociales podrías destacar más de lo habitual. Aprovecha este impulso para mostrar tus talentos o presentar ideas que llevas tiempo pensando. En el amor, la sinceridad será tu mejor herramienta para fortalecer vínculos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El inicio de semana llega con oportunidades para organizar asuntos pendientes. Tu capacidad para analizar detalles te ayudará a resolver un problema que parecía complicado. No olvides dedicar tiempo a tu bienestar físico. Un paseo, una caminata o simplemente desconectarte un rato del trabajo puede equilibrar tu día.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía que buscas podría verse interrumpida por una decisión que necesitas tomar pronto. Confía en tu intuición y en tu sentido de justicia. En lo sentimental, alguien podría buscar tu consejo o apoyo emocional. Recuerda que también es importante cuidar tu propio equilibrio.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional se transforma hoy en determinación. Es un buen día para cerrar ciclos, terminar proyectos o aclarar malentendidos. En el amor, podrías sentir una conexión especial con alguien que comparte tus intereses. Mantén la mente abierta a nuevas experiencias.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las ganas de explorar o aprender algo nuevo marcarán tu jornada. Tal vez aparezca una oportunidad de viaje, estudio o proyecto creativo que despierte tu entusiasmo. Evita prometer más de lo que puedes cumplir. En el plano personal, una charla espontánea puede convertirse en un momento muy significativo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina que te caracteriza será clave para avanzar en tus objetivos. Hoy podrías recibir noticias relacionadas con trabajo, responsabilidades o metas a largo plazo. Aunque el día pueda sentirse exigente, los resultados podrían ser positivos. En lo afectivo, alguien valora más de lo que imaginas tu apoyo.

Tricolor Motor Fest llega a Bogotá con transportadores y vehículos de lujo: cuándo y dónde
RELACIONADO

Tricolor Motor Fest llega a Bogotá con transportadores y vehículos de lujo: cuándo y dónde

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad estará muy activa este lunes. Es un buen momento para pensar fuera de lo convencional y proponer soluciones innovadoras. Las amistades jugarán un papel importante hoy, ya sea con planes inesperados o conversaciones interesantes. En el amor, busca autenticidad y evita aparentar lo que no sientes.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu intuición será especialmente fuerte hoy. Podrías captar detalles que otros pasan por alto. Aprovecha esta sensibilidad para tomar decisiones relacionadas con tu bienestar emocional. En lo artístico o creativo, podrías sentir inspiración. Permítete explorar esa faceta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“Me sorprende”: las reacciones más polémicas ante la eliminación de Beba en La Casa de los Famosos

Bogotá

Tricolor Motor Fest llega a Bogotá con transportadores y vehículos de lujo: cuándo y dónde

Premios Óscar

Sorpresas, homenajes y premios inesperados: los momentos que marcaron los Premios Óscar 2026

Otras Noticias

Ecopetrol

Apagón en la Refinería de Cartagena: Ecopetrol activa plan de contingencia por falla en el suministro de energía

La empresa confirmó que el incidente obligó a apagar unidades de proceso en la Refinería de Cartagena, pero aseguró que no habrá afectaciones en el suministro de combustibles gracias a los inventarios de respaldo.

Automovilismo

Ministerio de Transporte confirma qué motos no deberán hacer tecnomecánica en 2026

La Ley 2294 de 2023 cambió las reglas de la revisión tecnomecánica en Colombia. Conozca qué motos no tendrán que hacer este trámite en 2026 y desde cuándo será obligatorio.

Dubái

Ataque con drones cerca del Aeropuerto de Dubái afectó operaciones aéreas

Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga ya tiene reemplazo para Aldair Quintana: este sería el nuevo arquero titular

Enfermedades

OPS alerta sobre la transmisión sostenida de la fiebre amarilla en Sudamérica