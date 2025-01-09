Murió la hija de una reconocida influencer: tenía tan solo 9 años

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto porque una reconocida influencer dominicana informó el pasado 29 de agosto de 2025 que murió su hija de 9 años.

Ironelly Corona, que tiene 392.000 seguidores en Instagram, entregó la trágica noticia en las redes sociales y dejó en shock a todos sus seguidores, que se encontraban pendientes del estado de salud de la menor.

La niña, que se llamaba Vismely, nació con trisomía 13 y durante el último mes presentó varias complicaciones de salud y tuvo que ser ingresada a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Los principales signos de alarma fueron que la menor de 9 años comenzó a presentar señales de un paro respiratorio y un sangrado en sus pulmones. Por lo tanto, Ironelly Corona, la influencer, acudió de inmediato a donde los especialistas.

Teniendo en cuenta esa realidad, los médicos tuvieron que realizar una cirugía, pero, luego de dos semanas de ese procedimiento, la hija de Ironelly Corona falleció.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Ironelly Corona, la reconocida influencer, confirmó la muerte de su hija de 9 años

Tras la muerte de Vismely, Ironelly Corona, la reconocida influencer dominicana, grabó un video en el que, en medio de lágrimas, informó lo sucedido y le dio el último adiós a su pequeña.

"Les hago este video para decirles que mi bebé murió, que ahora ya está en las manos de Dios. Es muy difícil, pero yo estoy agradecida con Dios por habérmela dado todo el tiempo que me permitió, aunque esta haya sido su voluntad", expresó la influencer totalmente afectada.

"Les agradezco que hayan orado tanto por mi bebé, pero Dios lo decidió así y ahora mi niña está en las manos del señor", agregó.

Los seguidores de Ironelly Corona, la reconocida influencer, han expresado múltiples mensajes de condolencias

Luego de la desgarradora publicación de Ironelly Corona, sus seguidores les han enviado una gran cantidad de palabras de fortaleza y solidaridad.

"Si una madre llora, lloramos todos", "lo siento mucho", "tu dolor lo sentimos todas las madres", "te abrazo", "quisiera tenerte cerca para darte un abrazo", "ese angelito está acompañado de la mejor compañía que es la de Dios" y "muchas bendiciones", han sido algunos de los mensajes.