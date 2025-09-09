Londres retirará el mural de Banksy en el que un juez golpea a manifestante

A pesar de que un Banksy original puede ir de los tres a los 23 millones de dólares y sus propuestas promueven visiones distintas a las hegemónicas, el Tribunal de Justicia del Reino Unido retirará el mural que el artista de identidad desconocida estampó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 8 de septiembre en la entrada a sus instalaciones.

En él, se ve a un juez ataviado con toga y peluca golpeando a un manifestante que se cubre el rostro con un cartel ensangrentado.

El artista callejero se atribuyó en redes sociales la autoría del mural, sin realizar comentarios. Y, aunque la obra no hace referencias a algún incidente en particular, fue realizada días después de que 900 personas fueran detenidas en el Reino Unido por demostrar su apoyo al grupo activista Palestine Action o Acción Palestina.

¿Por qué el Reino Unido ha iniciado detenciones masivas en contra de manifestantes?

A primera hora del lunes, el mural fue tapado con paneles negros de plástico, rodeado por vallas metálicas y puesto bajo custodia permanente de dos vigilantes.

La última muestra del artista callejero fue relacionada por sus seguidores con las medidas que el gobierno británico ha tomado en contra de los integrantes de Palestine Action, quienes expresen su apoyo al colectivo, promuevan su lucha o, incluso, vistan prendas alusivas al grupo.

En días pasados, el Reino Unido lo declaró como una organización terrorista, luego de que iniciara una serie de acciones en contra de organizaciones de la industria militar y armamentística proisraleitas, como la base de la Royal Air Force (RAF), en donde estuvieron vandalizando aviones.

¿Antes de Londres, cuál fue su última obra?

De Banksy no se tenían pistas desde el 30 de mayo del 2025, cuando una de sus pinturas apareció en Marsella, Francia.

Antes de eso, realizó una serie de nueve pinturas de temática animal en Londres y, en el pasado, ha respaldado con su arte al pueblo palestino, como con ‘La cicatriz de Belén’ en el muró de separación con Israel.