Nicolás Maduro pidió apoyo a las fuerzas militares de Colombia en medio de tensiones con EE.UU.

Nicolás Maduro lanzó un mensaje dirigido a Colombia en el que apeló directamente a sus fuerzas militares y a distintos sectores sociales, en medio del aumento de la tensión diplomática y política con Estados Unidos.

El pronunciamiento se dio mientras crecen las fricciones con el Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, que ha elevado el tono de sus acusaciones contra el régimen venezolano.

El líder del régimen venezolano planteó la necesidad de fortalecer una alianza regional como mecanismo de protección frente a lo que considera amenazas externas.

Desde Caracas, insistió en que la estabilidad y la soberanía de los países latinoamericanos dependen, en gran medida, de la coordinación entre gobiernos aliados y de una respuesta conjunta ante presiones internacionales.

Maduro apeló a la unión regional y a las fuerzas militares colombianas

Durante una alocución transmitida desde el Palacio de Miraflores, Maduro hizo un llamado abierto a distintos sectores de la sociedad colombiana, incluidos movimientos sociales, actores políticos y miembros de las Fuerzas Armadas.

En su discurso, sostuvo que la “unidad estratégica” entre Venezuela y Colombia sería, a su juicio, un factor clave para garantizar la paz y evitar cualquier intento de intervención extranjera en la región.

El líder chavista aseguró conocer de cerca a los militares colombianos y los invitó a sumarse a una cooperación que, según él, permitiría blindar la soberanía de ambos países.

El mensaje fue presentado como una exhortación a la integración, aunque se produce en un contexto de alta sensibilidad política y militar en el continente.

Escalada de tensiones entre Maduro y Donald Trump

Las declaraciones de Maduro coincidieron con anuncios del presidente Donald Trump, quien anticipó un discurso para la noche del miércoles 17 de diciembre, en el que abordaría la situación venezolana y posibles acciones contra su Gobierno.

A través de su plataforma Truth Social, Trump afirmó que Venezuela estaría rodeada por un despliegue naval sin precedentes en América del Sur y acusó al régimen de apropiarse ilegalmente de recursos estadounidenses.

El mandatario norteamericano señaló que el petróleo y otros activos presuntamente robados estarían siendo utilizados para financiar actividades ilícitas, como narcotráfico y trata de personas, razones por las cuales su administración ha catalogado al régimen de Maduro como una organización terrorista extranjera.

En paralelo, se ha conocido que las fuerzas armadas venezolanas han intensificado la incorporación de civiles a programas de entrenamiento básico, bajo el argumento de la defensa nacional.