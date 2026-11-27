Este 27 de noviembre de 2026 se presentó un nuevo sismo en las Islas Salomón.

El fuerte movimiento telúrico ocurrió a las 12:07 de la madrugada (hora local) y a las 7:07 de la noche del 26 de noviembre en Colombia.

La magnitud, de acuerdo con las entidades sísmicas oficiales, superó los 5.0, mientras que la profundidad estuvo por arriba de los 70 kilómetros.

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Así fue el fuerte sismo que se presentó en las Islas Salomón hoy 27 de noviembre de 2026

12:07 a.m. del 27 de noviembre en las Islas Salomón / 7:07 p.m. del 26 de noviembre en Colombia.

Epicentro: océano Pacífico Sur, 84 km al oeste de Ulawa, Makira, Islas Salomón.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 74 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 108 kilómetros de Auki, a 123 de Kirakira, a 130 de Tulagi, a 131 de Malango, a 142 de Honiara, a 142 de Tandai, a 241 de Buala y a 458 de Munda.

¿Qué han reportado las autoridades tras el fuerte sismo que se presentó en las Islas Salomón hoy 27 de noviembre de 2026?

Las autoridades de las Islas Salomón han explicado que, debido a que el sismo se originó en mar abierto, la vibración en las zonas pobladas fue leve y, como consecuencia, no se reportaron daños materiales, heridos ni víctimas.

Además, las entidades sísmicas oficiales también han manifestado que no se han detectado réplicas considerables y que no ha sido necesario activar protocolos adicionales de respuesta.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico de las Islas Salomón detalló que el oleaje no ha presentado modificaciones y que no existen riesgos de que se presente un tsunami.