Influenciadora brasileña fue atacada con arma blanca por su exnovio en plena transmisión en vivo

La reconocida influencer brasileña Luna Abrahão, famosa por su contenido de moda, belleza y estilo de vida, fue víctima de un brutal ataque con cuchillo perpetrado por su exnovio, durante una transmisión en vivo que dejó a miles de espectadores horrorizados y en estado de shock.

El suceso, que tuvo lugar el pasado 20 de mayo, ha desatado una ola de indignación y preocupación sobre la violencia de género y la seguridad en el entorno virtual.

Luna Abrahão, con millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, se encontraba interactuando con su audiencia en una sesión de preguntas y respuestas en vivo, un formato habitual en su canal. La transmisión transcurría con normalidad, con Luna compartiendo detalles de su día y respondiendo a los comentarios de sus fans, cuando de repente la escena tomó un giro aterrador.

¿Quién es el agresor de esta influenciadora?

Sin previo aviso, su exnovio, identificado como Alex Olievira, irrumpió violentamente en la habitación. Las cámaras captaron el momento de la agresión: un forcejeo, gritos y, finalmente, la imagen de Luna cayendo al suelo mientras Alex Olievira la atacaba con un arma blanca. La transmisión se cortó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor y la incertidumbre sobre el destino de la influencer.

El impacto del ataque fue inmediato y masivo. Muchos usuarios reportaron el incidente a las autoridades y compartieron fragmentos de la transmisión para alertar sobre lo sucedido. La rapidez con la que se propagó la noticia demuestra el poder de las redes sociales para difundir información, pero también la vulnerabilidad de quienes las utilizan como plataforma.

Tras el corte de la transmisión, los servicios de emergencia fueron alertados y se dirigieron rápidamente al domicilio de Luna Abrahão. La influencer fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca y trasladada de urgencia a un hospital cercano. Las primeras informaciones médicas indican que su estado es grave pero estable, y se encuentra recibiéndose la atención necesaria para su recuperación.

"Llegó enseguida y fue directo a la cocina y escuchamos el ruido del cajón de la despensa moviéndose. Dije que vendría con el cuchillo, pero no creí que fuera a hacer nada. Yo sabía que me iba a amenazar pero no que fuera a hacer algo así. Le dijo a mi tía: 'perdón, Marcela', y vino a apuñalarme", contó.

El agresor, que fue identificado como Alex Olievira, la atacó en nueve ocasiones con el cuchillo y le causó graves heridas en su espalda, manos, pies y otras partes de su cuerpo.