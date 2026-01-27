CANAL RCN
Internacional

Revelan cómo está la salud de Nicolás Maduro estando preso en Nueva York: su hijo habló

Maduro fue arrestado el 3 de enero y el próximo 17 de marzo será la siguiente audiencia.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 27 de 2026
06:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En pocos días, se completará el primer mes desde la operación de película con la que Nicolás Maduro fue arrestado por tropas estadounidenses.

Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
RELACIONADO

Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

Los bombardeos en la madrugada del 3 de enero concluyeron con la captura del dictador junto a su esposa Cilia Flores. Ellos no estaban en Miraflores, como se sospechaba, sino en la zona militar de Fuerte Tiuna, también en Caracas.

Casi un mes de la captura

La Fuerza Delta se encargó de la operación, la cual acabó con la extracción hacia Nueva York. La primera imagen tras el arresto la compartió el presidente Donald Trump, mostrando a Maduro a bordo del USS Iwo Jima.

En horas de la noche, el líder del régimen llegó a suelo neoyorquino en un avión. Días después y junto a su esposa, comparecieron por primera vez ante el juez Alvin Hellerstein, uno de los más respetados y experimentados de Manhattan.

Durante la primera audiencia, Maduro se declaró inocente. La siguiente será el 17 de marzo. Mientras tanto, los dos capturados deberán seguir privados de la libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también están ‘Diddy’ Combs, ‘El Mayo’ Zambada y Ghislaine Maxwell, entre otros.

Paralelamente, la transición de gobierno ha estado de la mano de Trump y la presidenta interina Delcy Rodríguez. Aunque se está a la espera sobre el futuro de María Corina Machado y Edmundo González.

“Está bien, fuerte y animado”: hijo de Nicolás Maduro

En las últimas horas, el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, estuvo reunido con el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Rusia reveló que conocen los nombres de las personas que entregaron a Maduro: "traidores"
RELACIONADO

Rusia reveló que conocen los nombres de las personas que entregaron a Maduro: "traidores"

El hijo dio un parte sobre la salud y estado del dictador: “Está bien, está fuerte, animado y confiando en sus comunas, es el mensaje literal que nos envía”.

Maduro Guerra apareció en el indictment de la Fiscalía de Estados Unidos. Lo señalan de conspiración para producir e importar cocaína. Además, se cree que se reunió con las disidencias de las Farc en Medellín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Migrantes

España anuncia plan de regularización de migrantes que permitirá trabajar en su territorio a medio millón de personas

Estados Unidos

Son 24 regiones de Estados Unidos afectadas por la devastadora tormenta de nieve que deja 23 muertos

Ecuador

Ecuador anuncia incremento del 900% en la tarifa de transporte de crudo colombiano

Otras Noticias

Subsidios

Desempleados en Colombia tendrán importante subsidio en este 2026: conozca el monto y cómo puede acceder

Conozca quiénes pueden acceder a este importante beneficio.

Emisión Noticias RCN

La historia de Juan Martín, el niño que se encontró cara a cara con la muerte en un irresponsable accidente

El pequeño de 7 años sobrevivió a un grave accidente ocurrido en noviembre de 2025 en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá.

La casa de los famosos

Alejandro Estrada revela que pensó en volver con Nataly Umaña: “Se pasa mucho por la cabeza”

Cannabis

Consumo de cannabis medicinal en Colombia creció 35 %: cifras y tendencias para 2026

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó amistoso internacional en fecha FIFA: rival, sede y día del partido