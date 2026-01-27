Revelan cómo está la salud de Nicolás Maduro estando preso en Nueva York: su hijo habló

En pocos días, se completará el primer mes desde la operación de película con la que Nicolás Maduro fue arrestado por tropas estadounidenses.

RELACIONADO Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

Los bombardeos en la madrugada del 3 de enero concluyeron con la captura del dictador junto a su esposa Cilia Flores. Ellos no estaban en Miraflores, como se sospechaba, sino en la zona militar de Fuerte Tiuna, también en Caracas.

Casi un mes de la captura

La Fuerza Delta se encargó de la operación, la cual acabó con la extracción hacia Nueva York. La primera imagen tras el arresto la compartió el presidente Donald Trump, mostrando a Maduro a bordo del USS Iwo Jima.

En horas de la noche, el líder del régimen llegó a suelo neoyorquino en un avión. Días después y junto a su esposa, comparecieron por primera vez ante el juez Alvin Hellerstein, uno de los más respetados y experimentados de Manhattan.

Durante la primera audiencia, Maduro se declaró inocente. La siguiente será el 17 de marzo. Mientras tanto, los dos capturados deberán seguir privados de la libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también están ‘Diddy’ Combs, ‘El Mayo’ Zambada y Ghislaine Maxwell, entre otros.

Paralelamente, la transición de gobierno ha estado de la mano de Trump y la presidenta interina Delcy Rodríguez. Aunque se está a la espera sobre el futuro de María Corina Machado y Edmundo González.

“Está bien, fuerte y animado”: hijo de Nicolás Maduro

En las últimas horas, el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, estuvo reunido con el diputado Nicolás Maduro Guerra.

El hijo dio un parte sobre la salud y estado del dictador: “Está bien, está fuerte, animado y confiando en sus comunas, es el mensaje literal que nos envía”.

Maduro Guerra apareció en el indictment de la Fiscalía de Estados Unidos. Lo señalan de conspiración para producir e importar cocaína. Además, se cree que se reunió con las disidencias de las Farc en Medellín.