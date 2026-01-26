CANAL RCN
Murió legendario y querido actor: así se confirmó la noticia

El actor había presentado problemas de salud durante el último tiempo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
10:25 a. m.
El mundo de la actuación se encuentra de luto a nivel mundial debido a que falleció el icónico actor que le dio voz a Topo Gigio, la icónica marioneta infantil.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, que nació en Ciudad de México en noviembre de 1968 y también se destacó a lo largo de su carrera como locutor, comediante y productor, partió de este plano terrenal el pasado 25 de enero de 2026.

La noticia fue confirmada por Jorge Falcón, el importante comediante que fue uno de los grandes amigos del actor Gabriel Ernesto Garzón.

Así fue como se confirmó la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el actor de México que le dio voz a Topo Gigio

Jorge Falcón, en sus redes sociales, compartió una foto junto a Gabriel Ernesto Garzón e informó que, lamentablemente, él ya no se encuentra en este mundo.

"Hoy perdí a otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua", comenzó escribiendo Jorge Falcón.

"Descansa en paz, querido amigo", concluyó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el actor que le dio vida a Topo Gigio?

En diciembre de 2025, Jorge Falcón, también a través de sus redes sociales, comunicó que su amigo Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesitaba donadores de sangre con urgencia.

Sin embargo, en ese momento no se aclaró cuál era el diagnóstico por el que el actor se encontraba internado en el Hospital Juárez de Mexico.

Además, tras su deceso, su entorno más cercano tampoco ha proporcionado detalles adicionales.

Gabriel Ernesto Garzón estudió teatro y actuación e, incluso, estuvo en Estados Unidos especializándose. Asimismo, aparte de Topo Gigio, también participó en programas como 'La casa de la risa' y 'El club de Gaby'.

"Descansa en paz, Gabriel", "fue un amigo de esos que te ayudan a crecer", "gracias por mi infancia", "lo siento mucho", "se fue un tipazo", "mis condolencias a su familia" y "esta noticia es muy triste", han sido algunas de las reacciones.

 

 

