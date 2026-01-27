CANAL RCN
Internacional

Madre se encadena para exigir la liberación de su hijo, preso del régimen, en Venezuela

Familiares de otros presos políticos que siguen tras las rejas amenazan con sumarse a su huelga en Caracas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 27 de 2026
09:31 a. m.
Evelis Cano completa 17 días encadenada a la sede de la Policía Nacional, en Caracas, Venezuela, exigiendo la liberación de su hijo, a quien no ve desde que fue detenido por el régimen de manera arbitraria en noviembre del 2025.

En lo que Delcy Rodríguez calificó como un “gesto de paz”, el pasado 8 de enero (2026), su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de “un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, detenidas por razones políticas.

Sin embargo, hasta el último reporte de personas liberadas por el régimen, no figuraba el hijo de Cano; por lo que inició una huelga de hambre, a la que otros familiares de presos políticos, aún detenidos, amenazan con sumarse.

Casi 400 personas han sido detenidas por razones políticas en Venezuela desde que anunciaron las liberaciones:

Contrario de lo que podría pensarse, la organización Foro Penal, que presta asistencia jurídica a las personas detenidas de manera arbitraria por el régimen de Venezuela, advirtió que 383 personas han sido encarceladas desde que anunciaron las excarcelaciones.

Al menos 100 ocurrieron en cuestión de horas, entre el domingo 25 de enero y lunes 26. Sin embargo, el régimen se mantiene en que ha cumplido con su palabra y las ONG que denuncian lo contrario, ignoraron sus “listados”.

¿Cuántas personas han sido liberadas por el régimen en las últimas semanas?

El gobierno interino de Rodríguez insiste en que, desde diciembre del 2025, 800 presos políticos han sido liberados, de los cuales 626 fueron excarcelados desde el anuncio realizado a principios de enero.

Sin embargo, Foro Penal, que lleva un recuento detallado de las liberaciones, señala que van 383 desde diciembre y 266 desde el 8 de enero. Cifras que, en ninguno de los casos, coinciden con las del régimen venezolano.

