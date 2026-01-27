Cúcuta vs. Bucaramanga: vuelve el Clásico del Oriente tras seis años

El fútbol colombiano se prepara para revivir una de sus rivalidades más tradicionales. Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga volverán a verse las caras este martes 27 de enero en una nueva edición del Clásico del Oriente, un duelo cargado de historia, emoción y sentimiento regional que no se disputaba desde hace seis años. La ausencia prolongada de este enfrentamiento se debió a la permanencia del conjunto ‘motilón’ en la segunda categoría del Fútbol Profesional Colombiano, una situación que finalmente quedó atrás con su regreso a la máxima división.

El estadio General Santander será el escenario del reencuentro, en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I, programado para las 4:00 de la tarde. Para Cúcuta, este clásico no solo representa el retorno a una tradición futbolera, sino también la oportunidad de marcar territorio en su casa en esta nueva etapa dentro de la primera división.

Un clásico que regresa con historia y tradición

Este compromiso será el clásico número 213 entre ambos equipos, una cifra que refleja la magnitud de una rivalidad que ha trascendido generaciones. El historial favorece a Cúcuta Deportivo, que acumula 75 victorias frente a las 68 conseguidas por Atlético Bucaramanga, mientras que el resto de los encuentros han terminado en empate. Estos números le añaden un condimento especial a un duelo que siempre se ha caracterizado por su intensidad y paridad.

Durante décadas, el Clásico del Oriente ha sido sinónimo de estadios llenos, emociones al límite y partidos disputados con máxima entrega. La pausa de seis años no ha hecho más que aumentar la expectativa entre las dos hinchadas, que ven en este regreso una oportunidad para reavivar una rivalidad que es patrimonio del fútbol colombiano.

Contexto actual y lo que está en juego

Más allá del componente emocional, el partido tiene una relevancia importante en lo deportivo. Cúcuta Deportivo afronta el compromiso con la motivación de consolidarse nuevamente en la A, respaldado por su condición de local y por el apoyo de su gente, que ha esperado pacientemente el retorno de este clásico. El equipo buscará hacer del General Santander un fortín desde el inicio del campeonato.

Atlético Bucaramanga, por su parte, llega con la intención de arruinar la fiesta y sumar puntos valiosos en condición de visitante. Con mayor continuidad en la primera división durante los últimos años, el conjunto ‘leopardo’ intentará imponer su experiencia y jerarquía para inclinar la balanza a su favor.

El Clásico del Oriente vuelve en un momento clave del torneo y promete ser un espectáculo cargado de pasión, historia y tensión competitiva. Más allá del resultado, el regreso de este enfrentamiento confirma que el fútbol colombiano recupera uno de sus duelos más emblemáticos, un partido que va mucho más allá de los tres puntos y que vuelve a unir a dos ciudades a través de la pasión por el balón.