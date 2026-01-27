CANAL RCN
Centro Democrático responde a cuestionamientos de Lafaurie sobre elección de Paloma Valencia como su candidata presidencial

El partido se pronunció tras la solicitud de escisión y los cuestionamientos al proceso de consulta interna hechos por José Félix Lafaurie.

Foto: Centro Democrático

enero 27 de 2026
10:03 a. m.
Hay polémica alrededor del Centro Democrático tras la carta enviada por José Félix Lafaurie al director del partido, Gabriel Vallejo, solicitando la escisión de la colectividad y el retiro de la senadora María Fernanda Cabal.

A través de un comunicado, la Dirección Nacional del Centro Democrático respondió a los cuestionamientos hechos por Lafaurie, esposo de Cabal, frente al proceso de selección de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Luego de una reunión efectuada el lunes 26 de enero en horas de la noche, la Dirección del partido defendió el proceso de selección efectuado mediante consulta interna a finales de 2025, el cual calificó de “legítimo, riguroso y totalmente transparente”.

Centro Democrático defiende elección de Paloma Valencia

Además, el partido cerró sus filas para respaldar a Vallejo, a su secretaria general, Laura Vaca, y a los demás miembros del Comité Consultivo que hicieron parte de la elección de la candidata que llegará a la consulta del próximo 8 de marzo.

En otro de los puntos, la colectividad reiteró su respaldo a Paloma Valencia como candidata a la Presidencia, asegurando que es la única con la “capacidad de unir al país”.

Finalmente, lamentaron la renuncia de José Féliz Lafaurie al partido, aunque no mencionaron nada sobre la salida de María Fernanda Cabal, quien todavía funge como senadora del uribismo.

Dura carta de Nubia Martínez

A este pronunciamiento se suma una dura carta enviada a Vallejo por la exdirectora nacional del partido, Nubia Stella Ramírez, quien reprochó con fuerza los cuestionamientos de Lafaurie y Cabal.

En ella, Martínez se refirió a las reacciones de la pareja en varios momentos determinantes para el partido. Habló sobre la elección como candidato de Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años; sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay en agosto de 2025; y sobre el triunfo de Paloma Valencia el pasado 17 de diciembre.

Encuentro imperdonable su comportamiento con el partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años (...) Desatinada e injusta la persecución que desataron en contra de Miguel Uribe Turbay en 2025 (...) Los vimos aceptar con desánimo la proclamación de Paloma Valencia el pasado 17 de diciembre. Solo les servía su triunfo.

