Así reaccionó Karina García al posicionamiento de Nicolás Arrieta con Tebi

Nicolás Arrieta protagonizó su primera gran polémica de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, luego de que durante un posicionamiento, terminara encarando a Tebi de manera hostil y criticándolo de diferentes maneras.

El influencer cuestionó a su compañero por actitudes durante el reality y en un momento los tuvieron que separar, pues Tebi no respetó las distancias y Arrieta reaccionó invitando a pelear, a pesar de que sabe que una situación de estas va en contra de las reglas del programa.

En video, así fue el tenso momento entre Nicolás Arrieta y Tebi:

Karina García y la defensa a Nicolás Arrieta

Una de las exparticipantes del reality del Canal RCN más recordada por el público es Karina García, razón por la cual se anunció que será nueva panelista del programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, uniéndose a Roberto Velásquez y Néstor Parra.

En este espacio, Karina analizó lo sucedido en este posicionamiento y su postura fue clara: defendió a Arrieta. Según ella, este comportamiento que le están criticando hace parte de su personalidad y lo que hará es darle más relevancia a lo que pasa en el interior de la casa más famosa de Colombia.

"Yo a él lo veo que le está afectando el encierro y estamos viendo a ese personaje de redes sociales que es un poquito rudo, agresivo, pero yo estoy esperando que vuelva el Nicolás del principio", comentó.

Nicolás Arrieta y el acompañamiento en La Casa de los Famosos

Karina cuestionó las razones por las que Nicolás Arrieta ha tenido cambios de actitud, preguntándose si se trata de algún caso de abstinencia o otra condición que esté afectando la salud mental del creador de contenido.

Ante esto, se aclaró que está recibiendo el acompañamiento profesional del psicólogo del programa, está hablando sobre todo lo que tiene que hablar, está recibiendo el seguimiento correspondiente y el personal médico de la producción está muy pendiente de ellos.