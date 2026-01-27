CANAL RCN
Tendencias

Así reaccionó Karina García al posicionamiento de Nicolás Arrieta con Tebi

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia entregó su opinión tras lo sucedido con Nicolás Arrieta que ha generado polémica en redes.

posicionamiento Nicolás Arrieta
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

enero 27 de 2026
08:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nicolás Arrieta protagonizó su primera gran polémica de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, luego de que durante un posicionamiento, terminara encarando a Tebi de manera hostil y criticándolo de diferentes maneras.

Alejandro Estrada revela que pensó en volver con Nataly Umaña: “Se pasa mucho por la cabeza”
RELACIONADO

Alejandro Estrada revela que pensó en volver con Nataly Umaña: “Se pasa mucho por la cabeza”

El influencer cuestionó a su compañero por actitudes durante el reality y en un momento los tuvieron que separar, pues Tebi no respetó las distancias y Arrieta reaccionó invitando a pelear, a pesar de que sabe que una situación de estas va en contra de las reglas del programa.

En video, así fue el tenso momento entre Nicolás Arrieta y Tebi:

Karina García y la defensa a Nicolás Arrieta

Una de las exparticipantes del reality del Canal RCN más recordada por el público es Karina García, razón por la cual se anunció que será nueva panelista del programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, uniéndose a Roberto Velásquez y Néstor Parra.

En este espacio, Karina analizó lo sucedido en este posicionamiento y su postura fue clara: defendió a Arrieta. Según ella, este comportamiento que le están criticando hace parte de su personalidad y lo que hará es darle más relevancia a lo que pasa en el interior de la casa más famosa de Colombia.

"Yo a él lo veo que le está afectando el encierro y estamos viendo a ese personaje de redes sociales que es un poquito rudo, agresivo, pero yo estoy esperando que vuelva el Nicolás del principio", comentó.

Nicolás Arrieta y el acompañamiento en La Casa de los Famosos

Karina cuestionó las razones por las que Nicolás Arrieta ha tenido cambios de actitud, preguntándose si se trata de algún caso de abstinencia o otra condición que esté afectando la salud mental del creador de contenido.

Poder del sabotaje: en qué consiste esta dinámica que lidera el público en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

Poder del sabotaje: en qué consiste esta dinámica que lidera el público en La Casa de los Famosos

Ante esto, se aclaró que está recibiendo el acompañamiento profesional del psicólogo del programa, está hablando sobre todo lo que tiene que hablar, está recibiendo el seguimiento correspondiente y el personal médico de la producción está muy pendiente de ellos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Será de La Casa de los Famosos? Reconocido vidente lanzó preocupante presagio para importante exparticipante de un reality

Yeison Jiménez

Se estrenó el video de 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez: es tendencia en redes

Artistas

"Hubo problemas en la vía": Jhonny Rivera vivió angustioso momento antes de un reciente concierto

Otras Noticias

Dólar

¡Otro imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de enero de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 27 de enero de 2026.

Bogotá

‘Corredor de la carrera Séptima’ ¿Qué pasó con los tramos comprendidos entre las calles 24 y 99?

En febrero iniciará la construcción del proyecto en el último tramo, comprendido entre la calle 99 y la 200.

Hugo Rodallega

Rodallega encendió el debate tras ser comparado con Morelos, Teo y Falcao

Nicolás Maduro

Revelan cómo está la salud de Nicolás Maduro estando preso en Nueva York: su hijo habló

Cannabis

Consumo de cannabis medicinal en Colombia creció 35 %: cifras y tendencias para 2026