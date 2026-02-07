¿Es ilegal la reventa de boletas en Colombia? Andrés Cadavid reveló 'negociazo' con boletas de Millonarios

Andrés Cadavid, exdefensor y referente de Millonarios FC en el 2017 dio unas explosivas declaraciones que no cayeron para nada bien en la hinchada del club bogotano.

En una reciente entrevista para el programa Un Break, Andrés Cadavid reveló detalles de una práctica que ha desatado una ola de críticas entre la hinchada "embajadora": la reventa de boletería a precios exorbitantes en la final entre Millonarios vs. Santa Fe en 2017.

RELACIONADO James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

Según el relato del propio Cadavid, aprovechó su estatus y liderazgo dentro del vestuario para solicitar una cantidad inusual de entradas, que el club solía facilitar a los jugadores a precios preferenciales. Mientras sus compañeros pedían el cupo habitual de cinco o diez boletas, el antioqueño admitió haber solicitado entre 200 y 300 entradas para la final.

El lucrativo negocio de Andrés Cadavid en Millonarios

En la confesión reveló que la reventa de boletas de esa final capitalina le dejó ganancias millonarias. Las entradas, que el club le descontaba por nómina a un valor de 90.000 pesos, terminaron en el mercado de reventa por valores que alcanzaron los 600.000 pesos cada una; es decir, casi siete veces su costo original.

"Eso en Bogotá, que son carísimas, todo el mundo quería ir. Después de la final quedé con el título, la medalla y una tula de dinero", afirmó Cadavid con un tono que muchos seguidores calificaron de cínico y avaro.

Andrés Cadavid justificó su actuar bajo una supuesta malicia comercial, mencionando: "Yo, como buen paisa, les dije: '¿qué hay para hacer?'". Sin embargo, esta revelación no cayó nada bien en la opinión pública.

Miles de fanáticos expresaron su descontento en redes sociales, recordando que en aquel momento Cadavid era uno de los futbolistas mejor pagados de la nómina y no tenía necesidad económica de lucrarse a costa del sacrificio de los hinchas, quienes muchas veces se quedan fuera de los estadios debido a los altos precios impuestos por revendedores.

¿La reventa de boletería en Colombia es ilegal?

La controversia ha escalado a tal punto que diversos sectores piden que se analicen las implicaciones éticas y legales de este tipo de conductas por parte de los profesionales del deporte.

En Colombia, la reventa de boletería sin autorización es una práctica que conlleva sanciones económicas y multas, aunque históricamente ha sido difícil de controlar.

No obstante, que un futbolista en ejercicio haya liderado esta dinámica desde adentro del club ha sido tildado como una "vergüenza" y una "traición al escudo".

Aunque el Código Penal y la Ley 599 de 2000 contemplan sanciones para la venta no autorizada, la realidad jurídica es compleja: vender una boleta propia no es un delito tipificado, a menos que se demuestre fraude, estafa o usura extrema.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha puesto la lupa no en el particular, sino en las mafias organizadas. Estos "carteles de reventa" son sancionados por utilizar información privilegiada y afectar la libre competencia, como ocurrió en procesos históricos de las eliminatorias al Mundial.

Además, el Código Penal colombiano sí castiga la usura, que incluye obtener beneficios excesivos en ventas, y organizaciones o individuos que especulan con precios excesivos podrían enfrentar sanciones por prácticas comerciales abusivas.

Sin embargo, el vacío legal fomenta peligros: desde la adquisición de entradas falsas hasta cobros excesivos.

RELACIONADO Luis Díaz es el mejor extremo izquierdo del mundo en lo que va de la temporada

Los seguidores de Millonarios han sido los más vehementes en sus reclamos, señalando que mientras el jugador celebraba la estrella 15 en el Campín con una "tula de dinero", miles de familias hicieron esfuerzos sobrehumanos para pagar los precios inflados que él mismo ayudó a establecer.