Fuga de agua en el Museo del Louvre daña hasta 400 documentos históricos

El Museo del Louvre confirmó que entre 300 y 400 documentos científicos y revistas especializadas en egiptología resultaron afectados por una fuga de agua descubierta el pasado 26 de noviembre en sus instalaciones.

Se trata de obras empastadas que datan de finales del siglo XIX y comienzos del XX, utilizadas frecuentemente por investigadores y expertos en arqueología.

Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo, explicó que si bien estos materiales son de gran valor documental para la comunidad científica, “no son piezas únicas en el mundo” ni forman parte directa del patrimonio cultural del Louvre. Por ello, enfatizó que no se registraron pérdidas definitivas ni irremediables en las colecciones.

Los documentos afectados serán sometidos a un proceso de secado y posteriormente enviados a restauración. Una vez recuperados, volverán a ser ubicados en los estantes de la biblioteca de Antigüedades Egipcias.

Una red hidráulica obsoleta y una apertura accidental

El Louvre informó que la fuga se originó debido a la apertura accidental de una válvula del sistema hidráulico que abastece los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca. Esto generó una filtración en una canalización ubicada en el techo de una de las salas.

Según Steinbock, esta red hidráulica se encontraba “totalmente obsoleta” y había sido retirada de servicio desde hace varios meses. Su reemplazo está previsto para septiembre de 2026, como parte de un amplio proyecto de renovación que tomará varios meses de trabajo.

El museo abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a la activación de la válvula y a la posterior fuga.

Un nuevo golpe para el museo más visitado del mundo

Este incidente se suma a las críticas que ya enfrenta el Louvre tras el espectacular robo de joyas del 19 de octubre, valoradas en cerca de 100 millones de dólares. Aunque cuatro miembros del comando fueron capturados, las joyas y los autores intelectuales continúan sin aparecer.

En 2024, el Louvre mantuvo su posición como el museo más visitado del planeta, recibiendo 8,7 millones de personas, de las cuales un 69% fueron visitantes extranjeros.

El nuevo daño registrado, aunque no afectó piezas patrimoniales, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el estado de conservación de las instalaciones y la necesidad urgente de modernización en el museo más emblemático de Francia.