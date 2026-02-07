CANAL RCN
Johanna Fadul reapareció en redes sociales y mostró su realidad tras expulsión en La Casa de los Famosos

La actriz se manifestó mediante un video que ha generado todo tipo de reacciones.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
12:42 p. m.
La actriz Johanna Fadul, reconocida por su trayectoria en producciones internacionales, fue expulsada de manera inmediata de La casa de los famosos Colombia el pasado 2 de febrero de 2026. La drástica medida fue tomada por "El Jefe" tras un desafortunado comentario emitido por la bogotana durante la gala de posicionamiento, el cual fue calificado como discriminatorio y racista.

En su momento, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Fadul se dirigió a su compañero Franck Stiward Luna Valencia, conocido popularmente como "Campanita".

Durante su intervención, la actriz lanzó palabras que no solo hirieron al participante, sino que desataron una ola de indignación en redes sociales. La producción del canal RCN, manteniendo una política de tolerancia cero ante la discriminación, intervino de inmediato y la expulsó.

Johanna Fadul mostró en un video la realidad que vive tras expulsión

Tras pedir disculpas públicamente tanto en televisión como en plataformas digitales, Fadul ha reaparecido en redes para evidenciar cómo su vida cambió tras su inesperada expulsión.

En un video publicado en las redes sociales, la actriz generó todo tipo de reacciones divertidas en sus miles de seguidores. En la grabación se ve a la actriz con su pareja Juanse Quintero. Allí, ambos hicieron una emulación del posicionamiento que se vive en la Casa de los Famosos.

No obstante, en vez de recalcar la polémica que se vivió en el reality, la actriz sorprendió con un toque de humor.

Nadie me hará odiarte", "Que vuelva Johanna a la casa, no es casa sin ella", y "La amo", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

