Las lluvias dejan estragos en el país: estos son los principales territorios afectados

Colombia enfrenta una emergencia humanitaria de gran magnitud debido a las intensas lluvias que han afectado múltiples departamentos, dejando miles de familias damnificadas, cultivos destruidos y comunidades aisladas por el colapso.

En Bolívar, la situación es especialmente crítica. El desbordamiento de la quebrada Arenal provocado por más de catorce horas de lluvias continuas en la Serranía de San Lucas, dejó a más de 500 personas damnificadas en cinco barrios y cinco veredas.

Miles de damnificados a lo largo del país

Las inundaciones alcanzaron más de un metro de altura dentro de las viviendas, obligando a evacuar a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Por eso, el municipio decretó calamidad pública.

La situación en Montecristo, también en Bolívar, es igualmente grave, con más de 1.300 damnificados. La gobernación ha preparado más de dos mil ayudas humanitarias, incluyendo colchonetas, frazadas y alimentos no perecederos; pero las condiciones climáticas y las vías han impedido su distribución oportuna.

Por los lados de Montería, la emergencia afecta a más de 20 mil damnificados. Las familias han sido evacuadas con las pocas pertenencias que pudieron salvar, buscando refugio en casas de familiares y amigos. La Cruz Roja está presente en la zona, aunque el colapso de puentes y vías ha dificultado el traslado de ayudas.

El departamento del Huila reporta una situación crítica tras cinco horas continuas de lluvias que provocaron 110 deslizamientos, crecientes de quebradas y daños en la infraestructura vial.

Ayudas humanitarias han sido un salvavidas

Por otro lado, 21 municipios se encuentran en máxima alerta por la creciente súbita del río Magdalena, después de que el embalse de Betania alcanzara el 93% de su capacidad.

En Antioquia, 9.000 familias han resultado damnificadas y 16 mil hectáreas de cultivos han sido afectadas tras ocho días consecutivos de lluvias. La Cuarta Brigada está recibiendo donaciones de alimentos, ropa y medicamentos para enviar más de una tonelada de ayudas humanitarias.

Por último, el Valle del Cauca también enfrenta afectaciones significativas, especialmente en Buenaventura, donde más de 600 estudiantes quedaron sin clase durante la semana debido a las inundaciones en instituciones educativas. La Armada ha entregado 58 toneladas de ayudas humanitarias en municipios de Nariño, Cauca y Valle.