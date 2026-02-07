CANAL RCN
Economía

Dan a conocer cómo funcionará el nuevo modelo de clasificación en el Sisbén para este 2026

Conozca todas las modificaciones que tendrá este nuevo modelo que rige a los hogares de estratos bajos.

Registro Sisben de los hijos
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
02:18 p. m.
El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) ha sido, durante casi tres décadas, la columna vertebral de la política social en Colombia. Desde su creación en 1995, su objetivo principal ha sido claro: identificar de manera técnica y objetiva a los hogares más necesitados para que el Estado pueda asignar subsidios y ayudas de forma eficiente.

Sin embargo, el modelo tradicional, basado en encuestas físicas puerta a puerta, ha enfrentado históricamente retos significativos. La desactualización de los datos y la dificultad para verificar la veracidad de la información proporcionada por los ciudadanos generaban, en ocasiones, "colados" en el sistema o, peor aún, la exclusión de familias que realmente requerían el apoyo.

Con la llegada del Sisbén IV en 2021, el país pasó de un puntaje de 0 a 100 a una clasificación por grupos (A, B, C y D), sentando las bases para lo que hoy es una realidad inminente: la digitalización total de la vulnerabilidad.

Sisben 2026: así funcionará el nuevo modelo

A partir de este año, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha puesto en marcha un ambicioso cambio de paradigma. El Sisbén 2026 no será solo una base de datos estática; funcionará bajo un modelo de actualización dinámica basado en registros oficiales.

El nuevo modelo operará mediante el cruce automático de información con bases de datos de entidades como la Registraduría, los Ministerios de Salud y Educación, la DIAN, y fondos de pensiones.

Esta integración permitirá que la clasificación de un hogar se ajuste en tiempo real cuando cambien sus condiciones económicas, sin necesidad de esperar a que un encuestador visite la vivienda.

El enfoque para 2026 prioriza la precisión mediante tres pilares fundamentales:

  • Cruce de Datos Masivo: Si un integrante del hogar consigue un empleo formal o aumenta sus ingresos de manera significativa, el sistema detectará el cambio a través de los aportes a seguridad social. De igual forma, si alguien pierde su empleo, el sistema podrá reflejar esa vulnerabilidad casi de inmediato.
  • Reducción de la Burocracia: Las largas esperas para solicitar una encuesta nueva se reducirán. Los registros administrativos servirán para validar la información socioeconómica de manera continua.
  • Focalización de Precisión: El Registro Social de Hogares (RSH) se convierte en la herramienta madre, cruzando más de 40 bases de datos nacionales y territoriales. Esto garantiza que subsidios como Renta Ciudadana o Devolución del IVA lleguen a quienes realmente están en los grupos A (Pobreza Extrema) y B (Pobreza Moderada).
